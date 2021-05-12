英國政府周三宣布，一項規劃中的法案規定，如果社群媒體沒有杜絕和移除有關種族主義、仇恨和犯罪言論，將被處以10%營業額或1800萬英鎊(約2500萬美元)的罰款，而公司的資深管理人員也可能面臨刑事訴訟。

該「線上安全法案」還尋求加強言論自由權、確保民主政治的辯論，以及新聞內容得到保護。

內政部長Priti Patel表示，現在是時候，科技公司應該被追究責任，保護英國民眾免傷害；如果他們不這麼做，將面臨懲罰。

該法案將規定社群媒體公司和網站有責任快速地移除非法內容，例如仇恨的犯罪、騷擾和威脅；當局也要求刪除和限制恐怖主義、自殺內容、兒童性虐待等的傳播，科技公司並需要對有關當局進行回報。

違反規定的公司將受到英國通訊管理局(Ofcom)的巨額罰款，Ofcom還可以封鎖該社交網站的瀏覽訪問。

英國政府補充表示，也將禁止科技公司去歧視某些政治觀點，Ofcom將要求他們對於某些政治新聞內容的刪除行為負起責任。

(時報資訊)