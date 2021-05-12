由於中美局勢造成的不確定性，美國電動汽車商特斯拉（TSLA.O）傳出已暫停購買土地以擴大上海工廠並使其成為全球出口中心的計畫。背後原因更指出與前美國總統川普任內政策有關，由於發起中美貿易戰，針對進口的中國電動汽車徵收25％的關稅。有鑑於此，特斯拉現在打算限制中國產量在其全球生產中所占的比例。

據知情人士透露，3月時特斯拉並未競標在工廠對面的一塊土地，因為至少目前，公司不再大幅度提高中國的生產能力。但在回應這一問題時，特斯拉表示其上海工廠正在「按計劃發展」。

據路透社引述消息人士指出，特斯拉稍早曾考慮將中國製造的入門級Model 3的出口，擴大到包括美國在內的更多市場。而目前特斯拉將中國製造的Model 3s運送到歐洲，並在德國建立工廠。

現階段特斯拉上海工廠的設計目標是每年生產50萬輛汽車，目前正在以每年45萬輛的速度生產Model 3和Model Y。同時據大陸全國乘聯會數據顯示，4月特斯拉銷量為2萬5845輛，相比3月的3萬5478輛單月下降27％

近期特斯拉股價也呈現重跌狀態，較歷史最高位股價已經跌去超過30％，11日盤前最大跌幅超過8％。

(旺報 )