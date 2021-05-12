以巴衝突持續升高，巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯今天表示，為報復以色列空襲加薩走廊（Gaza）一棟建築，已朝以色列發射200多枚火箭。

哈瑪斯（Hamas）的武裝分支在聲明中表示，「正朝特拉維夫（Tel Aviv）發射110枚火箭」，並朝南部城鎮俾什巴（Beersheba）發射100枚火箭，「以報復針對民宅重啟的攻擊」。

根據以色列國防軍（Israel Defence Forces），哈瑪斯做出上述宣布後沒多久，特拉維夫與俾什巴警鈴大作，特拉維夫民眾被警鈴吵醒，匆忙躲進防空洞。

哈瑪斯先前通報，以色列控制的加薩有1棟9層樓建築物遭摧毀，「這座高塔與鄰近建築遭受重大破壞」。目擊者表示，多枚飛彈擊中這棟內有民宅、公司與一個地方電視台的建築物。

這是2014年加薩戰爭以來，以色列和哈瑪斯之間最嚴重的衝突，國際間擔心情況一發不可收拾。

10日以來，以色列已有3人死於加薩火箭攻擊，另有數十人受傷，加薩的巴勒斯坦人則有35人喪命。

(中央社)