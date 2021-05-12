民進黨發言人顏若芳今表示，昨日疫情指揮中心(CDC)發布提升疫情警戒至第二級，保護黨公職及民眾自身健康安全，中央黨部呼籲黨公職，應立即減少或避免跑攤與參加群聚性聚會或餐會等活動。

顏若芳強調，現在是一個需要更注意、更謹慎的時刻，民主進步黨全力配合指揮中心的指示，一切以防疫為優先，和全民一起團結防疫、守護台灣

顏若芳表示，為保護黨公職及民眾自身健康安全，中央黨部呼籲黨公職，應立即減少或避免跑攤與參加群聚性聚會或餐會等活動。非常時刻，本黨黨公職更應作為防疫表率，務必謹守防疫規範，外出戴好口罩、注意手部清潔、保持社交安全距離，將疫情傳播的危險降至最低，同時減少防疫人員的壓力，同心協力守住疫情防線。

顏若芳說，台灣過去一年團結抗疫，成功的控制疫情，獲得世界肯定。台灣對於防疫的準備工作和物資的準備已經都有很好的經驗，疫情當前，防疫不分藍綠、黨派，在此艱難時刻需要全民團結一致，共同配合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，齊心守住疫情防線。

(中時 )