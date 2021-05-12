台灣饒舌夯團「玖壹壹」由春風、健志、洋蔥組成，成軍12年，創作歌曲採台語作為主要語言，不但琅琅上口還很有台灣在地精神，因此受到許多粉絲擁戴，其中團長春風外表凶狠但個性和善靦腆，反差超大，是一個很講感情的暖男，不料近日他罕見在社群譙髒話，痛罵：「拎北人生最大的天敵就是打掃阿姨！」。

春風本月10日更新了IG現實動態，一口氣直接上三則黑白文，讓人嚇了一跳，他透露之前聘用一個阿姨，各方面都宛若魔法師，把錢變不見又變回來，此後，他就換了一個阿姨，新的阿姨到他家打掃了幾次，就跟他說自己奶奶生病急需用錢，想跟春風支借幾萬，「我把錢借她，她就把她自己變不見了，我不知道這些人是來工作，還是來變魔術的」。

春風IG限動貼黑白文。(翻攝自春風IG)

春風被打掃阿姨兩度背叛。(取材自春風IG)

連續兩次用人都遇人不淑，想請阿姨在持家方面做幫手，不料家卻被挖了牆腳，讓春風超級崩潰又無奈，連番開罵「拎北人生最大的天敵就是打掃阿姨！X！’「我再也不會相信身世淒涼的打掃阿姨了」。

春風發長信給打掃阿姨。(取材自春風IG)

今天一早，春風想必是難以忘懷被打掃阿姨背叛的事情，寫了一封信給阿姨，表示已經13天沒有阿姨的音信了，「一切都好嗎」，表示猶記當初是先在公司看見阿姨奮力工作的模樣，才詢問阿姨是否有時間可以幫他打掃家裡，阿姨毫不猶豫答應，「我看著妳那充滿責任的眼神，我心想終於可以把家交給一個值得信任的人了」，就他們也彼此扶持了2個月。

至於阿姨提出為了罹癌的奶奶預支薪水，總共分兩階段傳訊跟春風開口，先說需要2萬元，春風答應，隔天阿姨又希望再支借2萬，春風說總共給3萬，但請阿姨繼續將家照顧好，不料阿姨答應後卻再也沒消息，「雖然我的心被妳傷的很深，但我還是相信您一定是遇到什麼困難才無法與我聯繫，也希望您早日歸來，祝您一切安好、順心」，還用本名「瑜鴻」署名，全文語氣實在有夠悲切。

(中時新聞網)