美國科羅拉多州一名男子上週在一場生日派對開槍，擊斃女友和另外5人後自戕，警方調查後發現，這名男子在「權力與控制」方面出現問題，疑對未受邀參加派對感到不滿而犯案。

這起槍擊案發生在科羅拉多泉（Colorado Springs ）一處活動屋社區，地點在丹佛以南約110公里處。這是美國逐步放寬2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制後，大規模槍擊事件再起的最新一例。

路透社報導，槍手為28歲的馬西亞士（Teodoro Macias），他和同齡女友伊巴拉-培瑞斯（Sandra Ibarra-Perez）交往約一年。科羅拉多泉警察局長尼斯基（Vince Niski）說，男方在交往期間，「權力與控制」方面出現問題。

尼斯基談到槍手犯案動機時表示：「這起恐怖事件的核心是家庭暴力。」

重案組警探佛拉比爾（Joe Frabbiele）對記者說，馬西亞士持口徑9mm史密斯威森軍警型半自動手槍（Smith & Wesson M&P）闖入這場生日派對，朝現場10名成年賓客和3名孩童開火，並在犯案後輕生。

他說，一名成年人逃過一劫、毫髮無傷，年齡分別為2歲、5歲和11歲的3名孩童雖安然無恙，但目睹了整個過程。

佛拉比爾說，這把手槍並非由馬西亞士購買，警方仍在調查他是如何持有這項武器；他還說，沒有人通報有槍枝失竊。

其他受害者分別為30歲的培瑞斯（Melvin Perez）、33歲的梅拉．伊巴拉．德培瑞斯（Mayra Ibarra De Perez）、21歲的古提瑞茲（Jose Gutierrez）、52歲的克魯茲（Joana Cruz）和26歲的荷塞．伊巴拉（Jose Ibarra），他們全都是這個大家庭的一分子。

這是科羅拉多州不到兩個月內發生的第2起大規模槍擊案。

今年3月22日，科羅拉多州波爾德（Boulder）在丹佛西北50公里的一間雜貨賣場發生槍擊案，21歲男子槍殺10人；而往前推不到1星期，喬治亞州亞特蘭大3間水療館先後發生槍擊，犯案的是另1名21歲男性，一晚奪走8條性命。

(中央社)