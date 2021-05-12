新北、宜蘭出現感染源不明個案，國內進入防疫警戒第二級，指揮官陳時中宣布進入社區感染，民眾人心惶惶，其實，早在10天前北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫蘇一峰就指出，疫情已經進入社區了，當時還被人批評是危言聳聽，今他再度PO文，「現在看起當初的判斷非常正確」。

國內自4月20日爆出華航機師確診，之後疫情又擴散到華航諾富特飯店，已累計36人染疫、9起家庭群聚，指揮中心也不斷發布確診者足跡，4月30日爆出諾富特群聚，男主管傳染給3員工，蘇一峰隔天(5/1)於臉書發文，沒有什麼疫情可能進入社區，「疫情現在就是進入桃園社區裡了」，卻遭到一堆人批評蘇一峰的說法沒根據、危言聳聽。

10天前蘇一峰就發文，疫情進入社區感染。(翻攝自 蘇一峰臉書)

然而疫情真的進入社區，昨天(5/11)宜蘭羅東遊藝場出現5人群聚感染，感染源不明，新北五股獅子會前會長染疫，沒有出國史，感染源也不明，指揮官陳時中宣布國內進入疫情警戒第2級，蘇一峰昨再度發文，表示自己10天前寫的「疫情已經進入社區了，全民大家要拉高警戒！」，現在看起來當初的判斷非常正確。

對此，網友紛紛留言，大讚蘇一峰是先知：「先知總是孤獨的」、「那時還一群機師空姐上來蘇醫師的臉書嘴，很不客氣呢」、「如果當時就提高防疫層級該有多好」、「好了，神秘力量破功了，大家好自為之」。

同時蘇一峰5月1日發文時也談到，機師、空服員是染疫最高風險的一群人，卻享有最短的隔離時間，還從5天減到3天，又可以不打疫苗，台灣防疫真的要靠神秘力量，全民防疫要有警覺心。如今不只蘇一峰這麼想，今天疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎也在廣播表示，學理上，新冠病毒99%會在14天內發病，過去指揮中心卻把機組員檢疫天數一直縮短至7天、5天、3天，但病毒不會因為機組員就縮短潛伏期，當時他就不太放心，同時認為華航機師染疫與這波社區傳染是有關連的。

(中時新聞網)