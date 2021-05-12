誰說年紀大了就落伍，上海作為最早進入人口高齡化且高齡化程度最深的大陸城市，如今正在積極推動銀髮族融入「數位生活」，藉由老年人嘗試使用嘗試使用微信，學習網上購物、圖像美顏等新技能，讓年長者玩轉人生之餘，也轉型成為「數位銀髮族」。

中新網報導，上海市楊浦區社會福利院，「銀髮族」已經開始嘗試使用微信，還希望學習網上購物、圖像美顏等新技能。楊浦區社會福利院副院長喬毅皓指出，該社會福利院給老年人制訂了「銀髮族玩轉微信手冊」，一步步詳細教老年人如何添加朋友、發朋友圈、建立群聊等等。該智慧手機學習班吸引了30多名學員，他們的平均年齡超過80歲。

「我們的智慧手機學習班就是根據爺爺奶奶們的要求開設的，他們上完課後紛紛讓子女把自己的手機換成智慧手機。」喬毅皓稱。

86歲的單豔輝指出，智慧手機是現在最時髦的，院裡開學習班，她第一個就報名參加了，「能和小孩發發資訊，甚至跟他們視訊通話，大家越來越親密。」人家也都覺得這個老太太好時髦，學會了這麼多東西。

單豔輝還在學「網上購物」。她稱，對我們來講是個新鮮東西，比較難學，但我也想學會，自己能夠買點東西，這樣也不要小孩子經常買來買去，提來提去。「東西很多，慢慢學，學習班的老師也很耐心地教我們，我一定要學下去。」

上海養老服務體系建設工作連續多年成效顯著，「數位大潮」在即，「銀髮前浪」如何融入「數位生活」，將是「最老城市」上海下一步重點探索的方向。

(中時 )