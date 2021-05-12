豪展(4735)受惠轉單、新客戶、新產品發酵，第一季稅後淨利大增五倍，獲利大賺近半個股本，EPS高達4.89元，每股擬配現金股利1.5元，主要是公司布局後疫商機，保留現金進行投資、併購，預期今年整年度的配股率仍會維持在5-6成的水準。

營運表現耀眼的豪展，受惠持續消化客戶訂單，加上去年基期低，4月營3.15億元、累計前4月營收12.85億元，年成長率分別達340.98%、年增292％，雙創歷史同期新高。

新冠疫情爆發，全球耳溫槍轉換為額溫槍趨勢，豪展在歐系、美系大客戶的額溫槍訂單大幅增加，加上同業轉單、新客戶發酵，及既有客戶新增體溫量測產品，第一季財報再度交出亮麗佳績，目前訂單能見度約可至本季。

豪展第一季毛利率持穩為30.22%，營業利益2.06億元，較去年同期大增3.68倍；稅後淨利1.78億元，年暴增近5倍；EPS為4.89元，董事會決議，每股擬配現金股利1.5元，配發率約30%，低於往年的50～60%。

總經理紀強表示，配息率比以往較低，主要是保留現金充實營運資金，去年下半年迄今，公司營運規模擴張一倍以上，光應收帳款就增加數億元，且上次現增案撤銷影響現金流。有鑒於後疫時代，將增加不少投資機會，豪展正積極啟動投資、併購規劃，並為未來的投資標的預留資金。

紀強說，豪展季配股目標不變，預期到第四季會累積全年獲利, 讓全年配息率延續過去的水準。

展望第二季，豪展目前訂單都已掌握。由於第一季業績部分來自去年第四季趕不及出的遞延訂單，第二季營收回到常態，與前一季比會下降一點，但與去年相比還是大成長。法人預估，本季營收將拚7億元，較去年同期力拚翻倍成長。

(工商 )