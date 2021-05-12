本土疫情升溫讓民心動盪，交通業和旅遊業是第一波衝擊，尤其台北市率先宣布畢業旅行停辦後，旅行社昨日接退訂單接到手軟，不只學校的畢業旅行退掉，企業員工旅遊、家庭日活動也紛紛取消，旅遊業者以「大退潮」形容這兩天的誇張程度。遊覽車業者也是一天內跑掉9成客人，感嘆這次疫情恐是致命一擊。

國內爆出感染源不明的本土案例後，中央、地方防疫升級，學校畢業旅行、典禮、戶外教學通通喊卡，讓即將迎接畢旅、員旅及國旅旺季的旅遊業者，彷彿被重擊一拳。

創新旅行社董事長李奇嶽說，這兩天處理退單的狀況就像大退潮，公司接下5間學校的畢業旅行，每間學校約300名學生、每人團費5000元，營業額一下就少了750萬元。

接著，企業的員工旅行、暑期家庭日等，也開始取消。李奇嶽指出，5月份的團客基本上已全部跑光，6月上旬的也喊停，7月的則在觀望，旅行社這兩天都在處理這堆鳥事，「根本沒有時間心情不好」。

遊覽車公會全聯會副理事長林建宏則表示，5月10日前遊覽車業績已明顯減了4成左右，昨天公布警戒升級，業者接取消租車的電話更嚴重，生意一天掉了9成。他擔憂，若警戒繼續升級，不只遊覽車與旅行社，餐廳、飯店通通會受到影響。

(中時 )