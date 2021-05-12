澎湃新聞12日報導，身陷囹圄的前河北省承德市委書記鄭雪碧因涉貪6000萬元（人民幣，下同）。於2015年落馬、2016年9月一審遭判刑17年，但近5年來，鄭認為他到案後，主動供出原本紀檢、公檢單位沒查到的案子與贓款，符合自首和「立功」減輕刑責規定，繼續上訴，最終還是遭河北省高級人民法院駁回。

據中國裁判文書網發布《鄭雪碧受賄罪再審審查與審判監督刑事通知書》指出，鄭雪碧因犯受賄、巨額財產來源不明罪一案，對唐山市中級人民法院（2016）冀02刑初28號刑事判決不服，以原判未認定有自首和立功情節，導致量刑畸重，應予改判等為由，向河北高院提出申（上）訴。院方認為，相關案情已被掌握，理由不能成立，維持原判，上訴駁回。

2016年9月，鄭雪碧因犯受賄、巨額財產來源不明罪，一審獲刑17年。大陸《檢察風雲》雜誌報導，檢察機關認定鄭雪碧涉案金額約6000萬元。辦案檢察官還借用當時大陸反腐大戲《人民的名義》形容：「鄭雪碧就像是半個『李達康』，內有妻子坑、外有下屬瞞、上有前任留的債、左右還有同僚踩，但關鍵還是自己，喪失黨性原則而葬送了錦繡前程。」

此前，鄭雪碧曾以量刑畸重為由向唐山市中級人民法院提出申訴，2019年9月被駁回。

鄭雪碧，1958年2月生，歷任張家口市委副書記、市長，邯鄲市委副書記、市長，承德市委書記等職，2015年10月被查，2016年4月被「雙開」（開除黨職、公職）。

2017年，《檢察風雲》雜誌刊登《鄭雪碧「落網記」》，詳細披露鄭雪碧違紀違法細節，利用幹部選拔斂財、收受企業老闆賄賂、縱容妻子馮某擅權干政等。兒子第一次結婚收禮100多萬元、二婚還收約300萬元，每年過節收40萬元左右。

這些錢馮婦多以親友名字投資到房產，獲利巨豐。如2005年花160多萬元在北京海澱區購買3套房子，2012年強行以760多萬元賣給商人褚某；2009年在北京購買一套360平方米的別墅，1998年、2013年在石家莊購買5套房子，購房款總計559萬元。幾年下來，馮某僅倒騰房地產就獲利1000多萬元。2015年10月，馮某被唐山市檢察院以受賄罪立案偵查，之後獲刑。

鄭雪碧還賣官鬻爵。河北某公司董事長褚某想當全國人大代表，分6次共送給鄭雪碧50萬元。又讓鄭隱匿財產，將名下3套房產過戶到褚某公司，褚某代為支付過戶費81萬多元等，讓褚某如願。

(中時 )