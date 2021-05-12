本土疫情持續升溫，限聚令來勢洶洶，直接衝擊觀光餐飲業，已日漸復甦的國旅與餐飲業皮繃緊。觀光股價則是兩樣情，旅行社類股重挫、飯店類股意外有撐，餐飲類股跌幅不一，餐飲龍頭王品跌停鎖死，這波股價回落幅度已達4成。

指揮中心昨日宣布疫情警戒提升到第二級後，住房與餐飲退訂潮開始發酵，餐飲及飯店業者表示，母親節是一年中餐飲最大檔期，受惠疫情受控，母親節周末餐飲原本都訂滿，但華航諾富特事件傳出後，即接到零星取消，昨日警戒升溫，取消電話開始灌進來，直接衝擊的是接下來的謝師宴檔期，至於暑假還要觀察。

宜蘭染疫個案出現在羅東，但礁溪老爺酒店、長榮鳳凰酒店均接到民眾退訂，晶泉丰旅原本接到的旅行團均被退光。其他雙北、台東、 花蓮、台南等地飯店亦都接到退訂，除國旅團外，包括企業員旅團與獎勵旅遊團都退訂。

在台股慘跌超過千點下，觀光類股受傷不一，旅行社面臨國旅訂單流失壓力，雄獅、鳳凰、易飛網、五福、山富跌幅都超過7％。飯店業則相對堅挺，晶華、雲品、寒舍、六福雖然翻綠，但未打至跌停，國賓則受惠都更題材，在平盤上下。

餐飲股走勢較為分歧，王品、美食-KY、六角都亮燈跌停，其中王品疫情前計畫2021年在全台預計展店40家，總店數上看330家，創歷年最大規模，會否因此生變，已成為外界關注焦點，但限聚令若上路，勢必衝擊營收，致王品股價先摜跌停。

(中時 )