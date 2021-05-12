雙美(4728)大方配息，董事會決議每股擬配發現金股利4元，現金配發率高達91.53％，較去年的1.5元大幅增加。

展望第二季，雙美指出，進入暑假醫美保養產業旺季催動下，帶動主要合作醫美診所及醫師的需求持續增加，業績柴火旺盛。雙美瞄準兩岸醫美產業市場龐大市場成長商機，積極推行醫師培育計畫，除了截止4月僅在中國即已執行共計105場活動外，5月起也同步針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師等受邀參加與安排多場客製化的學術交流會，包括近期AMWC ASIA2021台灣皮膚科醫學研討會、四川醫學美學與美容學術會議等。

雙美指出，膠原蛋白是構成各種細胞外間質的聚合物，在動物細胞中扮演結合組織的角色，它是動物體內含量最多的蛋白質，而膠原蛋白具有非抗原性、生物降解性、生物相容性與吸收性、止血等優異的特性，在醫學上可廣為應用。

據新氧大數據統計，目前中國醫美消費的主力人群在20-30歲(占比超過65％)、其次18-19歲(占15.48％)、31-35歲(占14.78％)，醫美產業為擴大市場涵蓋所有年齡段，各醫材、儀器及學術單位等皆紛紛朝向再生醫學發展。

雙美2021年第一季合併營收為新台幣2.67億元，稅後淨利6,293.5萬元，稅後每股盈餘(EPS)為1.16元，營收、獲利為歷史同期新高紀錄。

(時報資訊)