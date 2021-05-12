美國軟體與大數據服務公司Palantir上季營收年增49%，表現優於市場預期，周二盤初股價走跌，但終場大漲9.42%，收在20.21美元，盤後續漲2.33%。

Palantir為國防工業和大型企業提供軟體和分析工具，其第一季營收年增49%，為3.41億美元，優於市場預估的3.32億美元

第一季淨損為1.235億美元，是去年同期淨損5430萬元的2.27倍。

經調整後每股盈餘為4美分，符合市場預期，並優於去年同期的每股虧損1美分。

Palantir成立於2003年，其主要業務是為政府部門提供數據分析軟體。該公司表示，第一季來自政府客戶的營收年增76%，達到2.08億美元。而隨著美國強勁增長，該公司亦強化企業客戶事業，其首季企業客戶營收年增19%，為1.33億美元。

第一季每客戶平均營收增至810萬美元。在去年第四季的財報中，Palantir公布2020年全年每客戶平均營收為790萬美元，來自前20大客戶的平均營收達到3610萬美元。

截至第一季，Palantir擁有149家客戶。去年秋天該公司在其招股說明書中首次披露，截至2020年上半年，公司擁有125家客戶。

Palantir並表示目前擁有15筆價值500萬美元以上的生意，另有6筆交易價值超過1000萬美元。

該公司表示，上季的強勁增長，部分歸功於美國和英國的經濟復甦，帶動了企業業務的增長。該公司表示，來自美國政府業務的營收年增83%，而來自美國企業客戶的營收年增72%。

Palantir預估本季營收為3.6億美元，優於市場預估的3.443億美元。

此外，Palantir在業績電話會議上表示，該公司正在考慮將比特幣納入資產負債表，並稱該加密貨幣「絕對會擺上桌面討論」。該公司已經接受比特幣作為付款方式。

其財務長David Glazer表示，公司在截至第一季底擁有現金達23億美元，包括1.51億美元經調整後的自由現金流，比特幣和其他投資項目都在考慮之列。

(時報資訊)