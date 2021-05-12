中美洲友邦宏都拉斯疫情嚴峻，宏國總統葉南德斯（Juan Orlando Hernandez）表示，為了取得中國疫苗，不排除在中國設立商務辦事處。外交部發言人歐江安強調，我國允諾將盡力所能，透過各方管道，包括結合理念相近國家，設法舒緩宏國所面臨的公衛危機處境。

歐江安說，我國已與宏都拉斯政府就疫苗等議題充分溝通，宏國外長向我國重申台宏邦交穩固，然而宏國政府當務之急是透過多元管道取得所需疫苗以保護宏國國民，並期盼台灣作為宏國重要友邦，能繼續協助宏國取得疫苗。

歐江安表示，葉南德斯總統曾公開表示，顧及宏國人民健康安全，甚至願意考慮中國所提要求，以達到購買宏國所需疫苗的目的。她強調，這清楚證明繼巴拉圭疫苗危機之後，中國政府再度利用疫苗作為逼迫需求孔急的國家進行政治及外交條件利益的交換，罔顧各國人道需求的可恥作為，外交部予以嚴厲譴責。

(中時 )