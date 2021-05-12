看準人人都快速成功的投資心態，大陸有不肖業者就開設所謂「成功班」培訓課程斂財，收取高額學費與服務費把學員當「肥羊」狠宰，短短5年內歛財超過5000萬（人民幣，下同），更有學員3年內就遭詐騙1000萬。

大陸央視財經報導，2019年10月，深圳市公安局龍崗分局刑偵大隊收到了一封舉報信，稱一位女士賣了房子，花了巨額學費接受了所謂成功學培訓。收取高額學費和服務費的，是一家名為舟山震古鑠今品牌運營公司。

報導指出，這些學員主要是什麼人，課程又是如何收費，有沒有存在違法犯罪活動呢？為了深入瞭解，一名警員在繳納了980元的入門費之後，被邀請進入了會場。發現這個以姚成偉為首的震古鑠今集團，以成功學為幌子，通過開設培訓課程，和為企業策畫等手段，騙取他人錢財，已經涉嫌詐騙犯罪。

報導說，2019年12月7日，深圳龍崗警方組織了200多名警力，對涉案人員進行收網。震古鑠今公司的四名高管姚成偉、姚成光、汪烈、徐強（音）被警方刑事拘留。調查中，警方發現參加培訓的學員，大部分都是交了幾十萬或者上百萬的學習和策畫費用，但對他們的公司經營並沒有實際幫助。

一位叫小雅的學員想開一家自主品牌的護膚品企業，但是由於學歷不高，她很想提升自己。為此小雅開始到全國各地參加培訓，也是在這個過程中，別人推薦小雅到深圳參加震古鑠今的培訓班。

參加完培訓沒多久，姚成偉告訴小雅，他的公司有專業的市場調查、設計、宣傳、品牌落地團隊，並稱之為全息品牌策劃，但是要獲得這項服務，還需要再繳納108萬元的策劃服務費，並且要在培訓現場交。

小雅當場交了50萬元，剩下的58萬元雙方約定半年後交清，可是轉帳之後，在簽訂合約時，小雅才得知，策劃服務費變成了308萬元，其中的200萬是作為入股公司的股權。

五年時間，姚成偉通過各種名目收費，非法斂財超過五千萬元。2020年1月13日，姚成偉等四人因涉嫌詐騙罪，組織領導傳銷活動罪被檢察機關批准逮捕。

(中時 )