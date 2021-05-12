中央疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第2級，交通部航港局於今日宣布，郵輪類出國跳（環）島特許航線進行預防性停航，即日起至6月8日，探索夢號共計8航班停航。

航港局表示，為保障消費者權益，今日上午緊急協調郵輪業者，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。已訂位旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9559、(02)2175-9561、(02)2175-9564、(02)2175-9569專線，辦理退費事宜。

(中時 )