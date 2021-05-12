中央疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第2級，交通部航港局於今日宣布，郵輪類出國跳（環）島特許航線進行預防性停航，即日起至6月8日，探索夢號共計8航班停航。
航港局表示，為保障消費者權益，今日上午緊急協調郵輪業者，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。已訂位旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9559、(02)2175-9561、(02)2175-9564、(02)2175-9569專線，辦理退費事宜。
(中時 )
中央疫情指揮中心提升疫情警戒標準至第2級，交通部航港局於今日宣布，郵輪類出國跳（環）島特許航線進行預防性停航，即日起至6月8日，探索夢號共計8航班停航。
航港局表示，為保障消費者權益，今日上午緊急協調郵輪業者，已訂票旅客將可全額退費或依其意願更換延後航班，不收手續費。已訂位旅客可洽原購票旅行社或撥打(02)2175-9559、(02)2175-9561、(02)2175-9564、(02)2175-9569專線，辦理退費事宜。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。