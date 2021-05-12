控中央隱瞞疫情！內湖里長沒管道發聲 悲憤落淚：20幾年來最衰

國內疫情升溫，警戒恐提升至第三級。國民黨團今天偕同內湖區里長們開記者會，有里長講到激動之處，紅了眼眶哽咽地說，雖然他事前掌握到確診個案足跡，但致電給區長、衛生局都推說中央未告知，站在第一線無法為鄉親講話，讓他深感無奈。

指揮中心日前更正案1184足跡，更正其是在5月4日赴內湖富邦銀行，後又新增他曾在5月4日到全聯內湖興雲門市，多名內湖區里長辦公室的電話遭民眾打爆，今天站出來共同呼籲中央地方應一條心面對防疫。

內湖區清白里里長陳東源坦言，其實他早在指揮中心公布足跡之前，就掌握到確診個案的足跡，致電給區長、衛生局求助無門，都推說中央尚未告知，後來追查才知道機師、外籍人士資料未納入里長的民政系統，他認為指揮中心應該主動告訴里長，才能進一步防範，他們也不會對外披露消息，否則明明知道卻不敢講，卡在中間很無奈也很可憐。

陳東源一度哽咽表示，他不是在扯中央的後腿，既然是疫情就應該全民來防範，把疫情風險降到最低，實際上卻不是如此，時常等到疫情被戳破後再掀開，甚至還有未爆彈，希望中央政府能讓里長知道確診病例足跡。

內湖區湖濱里里長陳尤雪說，富邦銀行就在他的里裡面，希望中央政府重視全民防疫，而不是閣揆蘇貞昌要民眾收心而已；內湖區紫雲里里長夏亦芳表示，當初指揮中心更正案1184去富邦銀行的時間，不少鄉親埋怨若事先知情，就會避免和家人團聚慶祝母親節。

夏亦芳說，上週疫情加溫，她就和區長、分隊長要求全內湖區消毒，但都推說等待中央公布，而指揮官陳時中又說病毒跑得比公文快，請問到底要聽誰的？請高位者看看民眾的痛苦與恐慌；內湖區港墘里里長魏景城批評，蘇貞昌與陳時中狼狽為奸，隱瞞疫情導致爆發社區感染，若沒能力就下台。

國民黨團書記長鄭麗文指出，里長是基層第一線配合防疫的尖兵，但防疫指揮中心卻不相信他們，不願意把相關訊息提供給地方政府或里長，造成防疫工作很大的缺口，「只有腦沒有手腳，怎麼落實防疫工作」。

鄭麗文質疑，華航諾富特案爆發，桃園市長鄭文燦什麼都知道，但雙北市長卻不知情，難道是因為顏色不對就遭到不同待遇？呼籲陳時中，不只用科學精神防疫，更不可以有政治立場用顏色選擇態度，更重要的是要相信地方政府與里長，防疫才不會有漏洞。

藍委李德維另提醒，國中會考將再都墨登場，關係到20萬2400多名考生的權益，要求疫情指揮中心與教育部要攜手合作。

(中時 )