基隆市長林右昌早上11點多前往仁愛國小進行衛教宣導。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市傳出確診案例，基隆市政府早上8點緊急舉行防疫會議，市長林右昌表示，防疫的戰爭沒有僥倖，要做最好的準備、最壞的打算，各項防疫相關措施都要提升到最高等級，已下令市府即刻做好異地辦公與局處分組辦公準備。

林右昌指出，北北基桃是同一個首都生活圈，沒有人能倖免，所以在第一時間已經同步提升防疫等級，採取積極性的應變措施，他說，今天上午8點半已先舉行防疫應變會議，除了要求落實昨日的防疫指示外，也在全市所有公共場所、機關、學校進行大消毒等工作，並下令市府即刻做好異地辦公與局處分組辦公準備。

另外有鑑於現在疫情升溫且嚴峻，林右昌表示，現在是全民團結一心展開防疫大作戰的時刻每個人都是防疫戰士，最關鍵是個人防疫動作，把病毒的傳播鏈徹底阻絕，是現階段防疫工作重點，因此，早上11點多他也前往仁愛國小進行衛教宣導，與大班孩子們一起洗手，複習洗手口訣。

林右昌說，小朋友都很清楚，也做得很徹底，他也請小朋友們回去，要提醒家人不能鬆懈跟輕忽防疫工作，把個人的防疫工作做好，不僅可以保護自己，也可以保護別人，更重要的是可以把病毒傳播鏈徹底阻絕。

(中時 )