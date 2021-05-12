大陸第七次全國人口普查數據5月11日正式公佈，作為微觀經濟主體，A股上市公司員工數量的變化同樣重要。根據統計資料顯示，截至今年5月10日，大陸4292家上市公司員工總數達2604.08萬人，連續刷新新高，對比2001年的326.42萬人，增長約7倍。

根據《證券時報》報導，分行業來看，上市公司員工數最高是銀行業、達246.67萬人，其次是電子行業209.17萬人，同時建築裝飾、汽車、化工等8大行業員工總數也超過百萬大關。

而與2015年底的平均員工數量對比，房地產行業上市公司平均員工數量增幅最多，達到每家4228人，該行業也是申萬28行業中唯一員工數量增加值超過每家4000人的行業。

但相比房地產行業員工數增長，銀行業則朝相反方向邁進。儘管銀行業上市員工數量仍居首位，但相較2015年底，平均員工數已經「腰斬」。目前銀行業上市公司平均員工數量為每家6.49萬人，較2015年每家減少7.03萬人之多。

(旺報 )