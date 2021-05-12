一名軍校應屆畢業生，107年6月在放畢業假，回家撞見7歲小姪女正要獨自洗澡，竟強行脫掉姪女衣物撫摸私處，讓小姪女嚇到全身發抖，剛好當時媽媽回到家才收手，女童事後害怕向母親泣訴，女童爸媽氣得回家找弟弟理論，但母親卻向大兒子下跪，拜託「不要害弟弟沒工作」，但兄嫂仍決定大義滅親提告，高雄地方法院依猥褻罪判處4年2月，可上訴。

根據判決書記載，家住高雄，之前就讀軍校的軍校應屆畢業生，於107年6月間休假返回家中休假時，見到年僅7歲小姪女獨自在臥室內脫衣準備進入浴室洗澡，強行將小姪女抱至床上，並褪去內褲進行猥褻，小姪女事後告訴接送她返家的媽媽，母妻獲知上情後，一怒之下怒告小叔。

女童向警方表示，因平常都住阿嬤家，叔叔偶爾才會回來住，放學後我進去阿嬤房間準備要洗澡，正在脫衣服時，叔叔就進來阿嬤的房間，用雙手抱著我摸手，剛好阿嬤回到家，叔叔就趕快去洗手跑回自己的房間，我覺得很害怕，就告訴媽媽。

法院審理時，女童母親表示，婆婆當下一直替兒子辯護說沒有，還用死來威脅我，還跟我下跪，叫我不要害小叔沒有工作，這時小叔在旁邊一句話都不敢講。

但軍校生的媽媽審理時辯稱：我兒子不可能摸孫女，我每天都不會離開孫女視線，當天我在廚房煮飯，兒子都在房間沒有出來，孫女在說謊。

法院審理認為，該名軍校生竟無視人倫關係，強行撫摸姪女私處，對於他人身體性自主權毫不尊重，且使姪女於人生綻放之初，即背負著遭相熟長輩性侵之心理陰影，導致身心造成鉅創，且犯案後並未真誠面對犯行，也未與女童及家屬取得諒解，依猥褻罪判這名軍校生4年2月，仍可上訴。

★中時新聞網關心您：

尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)