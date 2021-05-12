高市某高中校園驚見一具男屍！有民眾12日清晨到校園內晨運時，在一處樓梯撞見男屍，嚇得趕緊報案，警方到場男子已明顯死亡，從其遺留的皮夾內證件確認身分是62歲翁姓男子，目前已通知家屬，並同步調查釐清原因。

據了解，警消到場初步認定翁男無生命跡象，而其身上留有皮夾、親友聯繫電話，當時晨運民眾發現男屍時，驚恐目擊他脖子還掛著鐵鍊。

(中時 )