高雄某高中校園驚見男屍 晨運民眾驚恐目擊 12:372021/05/12 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄某高中校園驚見男屍，警方釐清案情中。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市某高中校園驚見一具男屍！有民眾12日清晨到校園內晨運時，在一處樓梯撞見男屍，嚇得趕緊報案，警方到場男子已明顯死亡，從其遺留的皮夾內證件確認身分是62歲翁姓男子，目前已通知家屬，並同步調查釐清原因。 據了解，警消到場初步認定翁男無生命跡象，而其身上留有皮夾、親友聯繫電話，當時晨運民眾發現男屍時，驚恐目擊他脖子還掛著鐵鍊。 台積電驚見518元 市值從高點回落蒸發4.17兆元 深海巨怪現蹤沙灘 張嘴驚見碎玻璃牙齒 異形外觀嚇壞人 (中時 ) #男屍 #晨運 #校園 #驚見 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸手機出貨衰退 今年來首見 04:102021/05/12 全球財經 華航3個月內清零 力保8成運力 04:102021/05/12 財經焦點 波麗士前進大學校園宣導機車安駕 守護學生行的安全 10:092021/05/12 社會 新北2級防疫 3區校園暫停開放 04:102021/05/12 地方新聞 羅東遊藝場爆群聚 當地人曝：很多外縣市民眾專程來 08:592021/05/12 生活 狂徒拿鐵鎚「砸交警後腦」高雄警5小時內逮獲犯嫌 01:242021/05/12 社會 基隆傳確診個案 市府下午2點舉行應變會議 11:102021/05/12 生活 林姿妙稱 宜蘭童玩節該停就停！台北桃園台中 畢典改線上 教召喊停至6月底 04:102021/05/12 焦點要聞 疫情衝擊內需 GDP保5％添變數 04:102021/05/12 財經焦點 嘉市校園全面禁入 辦校外教學、畢業旅行要7成家長同意 10:372021/05/12 生活 美國通膨預期 創近十年新高 04:102021/05/12 財經要聞 社會熱門新聞 社區感染爆發 呂秋遠嘆「華佗再世也避不了」給10點中肯建議 - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 金門碼頭堆高機「車禍」 高粱酒重摔損失逾50萬 - 社會 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 66歲無業男擁16妻151子 人生目標是「100妻1000子」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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