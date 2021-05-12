很多人覺得浴廁不會被外人看見，裝潢也就不用費太多心思，其實浴廁是排污之地，會帶來穢氣，陰氣也比較重，因此風水上也要特別注意。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，浴廁燈具對風水影響很大，無論是燈具的數量、顏色、風格、形狀、乾淨度都非常重要，如果犯了風水禁忌，對家人的健康、運勢都有不良影響。

▍1.數量為單數

從風水角度來看，單數為陽，雙數為陰，所以燈具的數量最好是單數。燈光本身就屬陽，再加上單數的陽，便能中和浴廁裡的陰氣，達到陰陽平衡。

▍2.燈光柔和為宜

浴廁最適合的燈光顏色是黃光，剛剛好的明亮度，不會刺眼，還能打造一個溫暖舒適的環境。除了黃光之外，其他有顏色的燈都不合適，顏色過於鮮豔的燈光，容易使人精神亢奮，影響人的睡眠；暗色系燈光則容易讓人感覺到壓抑，導致心情低落。

此外，萬萬不可在浴廁用紅色燈光，紅色五行屬火，與浴廁相衝，會形成「水火相戰」格局，不利於家中磁場穩定，使得財運受阻，導致夫妻感情不和。

▍3.應與環境統一

在選擇浴廁燈具時，還要考慮到浴廁的裝潢，燈具的形狀、材質、燈光，最好與浴廁是和諧統一的，才能形成好的風水，增強浴廁的正能量。

燈具與浴廁不匹配，看起來就會很突兀，不僅破壞了浴廁整體環境，而且也不符合風水中講究的「和」，不利於浴廁風水。

▍4.燈具簡單為主

浴廁的燈具，應以簡單大方為主，可以選擇圓形管狀燈具，既可以照明，還有驅散煞氣的作用。不要為了追求好看，而使用裝飾繁多的吊燈，也不要選擇那些造型怪異的燈具，將會帶來煞氣，不利於居住者運勢。

▍5.燈具應常清理

燈具用的時間久了，難免聚積灰塵而影響燈具的照明，這些積灰會招來穢氣，覆蓋在燈具上，導致燈具無法發揮它原本的風水作用。所以，要時常清理燈具，避免灰塵累積，讓燈具乾淨如初。

如果發現燈具有損壞，應及時更換，不能用破舊的燈具繼續照明，尤其是那種因為損耗，而忽明忽暗的燈具。這會擾亂家中氣場，不利於氣流循環，還會使人產生煩躁、恐懼等情緒，晚上也容易做惡夢。

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(中時新聞網)