台股殺聲隆隆，台積電(2330)也撐不住，台股今天盤中首次跌點超過千點，最大跌點來到1417.86點，跌幅高達8.5％，創下史上盤中最大跌點，成交金額估計超過8000億元。

全球股市疲軟，但今年漲勢領先的台股，受到國內疫情干擾，加上外資期貨大佈空單，指數今天再度出現狂洩，跌幅更重於昨日，主要台積電一度重挫9％，鴻海(2317)也接近打落跌停，權值股領跌指數跌勢加大。各大類股全面走跌，人氣股航運股也不敵賣壓，類股跌幅達8％，航空、貨櫃輪、散裝航運都出現重挫走勢。

資深分析師柯孟聰認為，目前觀察國內疫情發展狀況，台股本是淺碟型市場，疫情影響會讓股民信心恐慌多久還要觀察。指數超跌跡象，通常超跌還要一兩天才能止穩，明天有可能又是先行引誘搶反彈的盤，短線要進場還是先觀察盤勢動態。

近期電子股先殺，電子股維持率不夠，所以轉向出清傳產補電子，引爆傳產強勢股補跌情況，震撼教育後今天應該有融資追繳狀況，股災導致融資大量殺出，等融資殺乾淨才有機會反彈，但帶量長黑後疫情難料建議退場先觀望。

(時報資訊)