台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)今(12)日舉行momo在台南的「南區儲配運輸物流中心」新建工程動土典禮，預定於2023年完工並加入營運，期待momo「南區儲配運輸物流中心」加入物流服務陣容後，可望加速驅動momo全台最後一哩路配送服務之升級，引領全台電商產業邁向新里程。

富邦媒積極布建台灣電商物流網，「南區儲配運輸物流中心」為配合國家政策，由經濟部督導的BOO大型物流中心自有營運興建案，富邦媒表示，為落實提升客戶服務品質承諾，momo斥資新台幣約30億元在台南新市區建置「南區儲配運輸物流中心」，樓地板面積約達24,600坪，樓層規劃為地下一層樓、地上六層樓，整體設計採用現代先進設備，每日吞吐量可達16萬件，預估可容納340萬件商品存量。

momo「南區儲配運輸物流中心」計畫導入十大成熟自動化設備，包括「碼頭管理系統」增進動線順暢與物流之效率；「棧板式自動存取倉儲設備」具高密度儲存特性，可存放約15,000個棧板儲位數，同時兼具高速入庫及出貨作業；針對高週轉率商品，提供快速儲存及分揀功能的「穿梭式貨架存取系統」以取代傳統人力、提高作業效率，此外廠區更搭配「AGV自動導航搬運車」、「機器手臂」、「省力輔助機器」；配合大數據運算「自動包裝機」；以及搭配「電子標籤系統」、「快速分揀機」、「出貨輸送帶」等設備，以提升整體倉儲之作業效率。

此標的建置規劃也納入「綠建築」之設計概念，包括屋頂設置太陽能板，採用綠色能源降低倉儲運作的碳排放；因應南部地區炎熱的氣候，安裝地道風系統來冷卻空氣，以期降低空調負荷；建立雨水循環系統防治水汙染；以及廠區內以LED燈照明為主等，致力朝永續環保倉儲理念邁進。

富邦媒指出，「南區儲配運輸物流中心」將扮演momo南區儲配運輸統倉的角色，藉由大數據存量分析進行南北商品存量分配，保持充足貨源，再透過分貨程序，將商品運送至較近市中心之衛星倉，配合子公司富昇物流車隊進行配送，減少包裹運輸里程及碳排放，快速服務在地消費者，同時也有助於提升當地物流產業鏈發展，期待momo「南區儲配運輸物流中心」加入物流服務陣容後，可望加速驅動momo全台最後一哩路配送服務之升級，引領全台電商產業邁向新里程。

(時報資訊)