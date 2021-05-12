IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)受惠漲價效應及產品組合優化，2021年首季稅後淨利達15.84億元、每股盈餘（EPS）2.45元，雙創近12年半高點，遠優於市場預期。投顧法人看好南電第二季營收續揚，維持「增加持股」評等，目標價自353元調升至383元。

南電股價4月初觸及366.5元的近15年高點後震盪拉回，昨（11）日受大盤重挫拖累跌破300元關卡、收於279.5元。今（12）日開高後雖一度勁揚5.55％至295元，惟受大盤暴跌逾千點放量下殺跌停價252元，截至午盤跌幅仍近6％。

南電首季合併營收108.55億元，雖季減1.19％、仍年增達37.12％，創同期新高、歷史第4高，毛利率20.27％、營益率15.98％雙創12年高點。本業暢旺配合業外轉盈，稅後淨利15.84億元，季增達19.76％、年增近2.4倍，每股盈餘2.45元，雙創近12年半高點。

投顧法人認為，南電首季毛利率及營益率遠高於市場預期的17.4％、13.1％，主要受惠載板漲價5～10％效益顯現，以及ABF載板占比自45％升至47％、BT載板持平30％的產品組合優化效益，帶動每股盈餘遠高於市場預期的1.94元。

南電亦公布4月自結合併營收41.39億元，較3月38.66億元成長7.06％、較去年同期29.37億元成長達40.91％。累計前4月合併營收149.95億元，較去年同期108.54億元成長達38.15％，續創同期新高。

南電先前法說會時指出，由於市場需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增。受惠電腦、網通及車用電子需求維持高檔，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

展望第二季，投顧法人預期在ABF及BT載板價格續揚帶動下，營收可望季增個位數百分比。各載板應用中，雖然系統級封裝（SiP）有季節性修正，但繪圖晶片（GPU）及記憶體類產品需求持續強勁，終端應用的PC及網通持續成長，車用等PCB受晶圓吃緊影響估持平。

因應產能供給嚴重不足，南電持續擴增產能，昆山廠建置高階ABF載板新產能，預計本季將全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。桃園蘆竹廠房亦將建置ABF載板產線，最快第四季投產，估可新增10～12％，目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

為因應網通、電腦、消費性電子及高效能運算（HPC）等新產品應用增加，對ABF載板需求成長可期，南電董事會再通過將於樹林廠擴建ABF載板產線，預計投資金額80億元，將依擴建進度陸續投資。投顧法人預期，至2023年可望再新增10～12％產能。

因原物料價格持續上漲，南電預期今年仍將持續漲價，以轉嫁成本上漲。投顧法人認為，由於多元需求不斷湧入，儘管近期終端市場需求下修雜音干擾，仍未改變公司樂觀展望。將南電今明2年每股盈餘預期調升23％、22％，維持「增加持股」評等，目標價調升至383元。

(時報資訊)