世界衛生組織（WHO）今天表示，導致印度疫情加速爆炸的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒，已在全球44個國家偵測到。

法新社報導，世衛表示，B.1.617變異病毒去年10月在印度首度現蹤，之後在「世衛6個區域中的44個國家」上傳的公開資料庫中，在逾4500個樣本中發現。

世衛在每週流行病學最新資訊中說：「世衛已接獲通報，得知另有5個國家偵測到這種病毒。」

世衛表示，在印度以外地區，在B.1.617變異病毒引起的COVID-19病例中，英國通報的病例數最多。

前幾天，世衛宣布B.1.617是「引發疑慮變種」，因此將之列入包含另3種COVID-19變異株的清單內，即首度在英國、巴西與南非偵測到的變異病毒。B.1.617有3種亞型，只有一點點不同的突變與特徵。

這些變異病毒被視為比原始病毒更危險，因為這些變異病毒不是更具傳染性、致命性更高，就是能避開一些疫苗提供的免疫保護。

世衛今天解釋，將B.1.617列入清單，是因為這個變異病毒似乎比原始病毒更易傳播，「有許多國家的感染率快速增加」。

世衛也提到「初步證據」指出，B.1.617對Bamlanivimab單株抗體療法更具抗藥性，也強調初步實驗室研究指出，「抗體的中和反應有所降低」。

不過，世衛強調，變異病毒對疫苗有效性造成的「實際衝擊可能有限」。

世衛表示，B.1.617與其他更具傳染力的變異病毒擴散，似乎是導致印度新增確診與死亡病例激增的數個因素之一。

人口13億的印度，是繼美國之後全球感染數第2多的國家，境內確診累計近2300萬例，目前單日新增病例達30萬例、死亡病例達近4000例。

(中央社)