現場和聞訊趕到的碼頭人員，搖頭歎息實在有夠「可惜」（民眾提供）

貨櫃內待清理的高粱酒，估計總損失逾50萬元。（民眾提供）

現場路面破裂凹陷，車輛經過顛簸難行，甚至掉落載運的貨物，業者也抱怨這起意外事故與路面不平有關。（李金生攝）

縣港務處棧埠課長張修正說明，損害賠償責任由港勤公司與託運業者協調解決。（李金生攝）

縣港務處強調，碼頭作業攸關人、貨安全，將針對港勤業者反映，盡快舖整機、車通行路面，也會要求相關業者檢討改善，協力提高作業妥善率。（李金生攝）

金門碼頭堆高機「車禍」 高粱酒破損估損逾50萬元（民眾提供）

金門料羅港區前天發生一起香氣四溢的「車禍」，2部堆高機在裝卸作業時不慎相撞，導致滿載赴台高粱酒的貨櫃脫插落地，裝卸碼頭頓時變成高粱酒池，讓承攬業者當場傻眼，估計損失逾新台幣50萬元，相關責任由縣港務處釐清處理中。

這起料羅港區首見的貨櫃翻覆事件，起因於2部港勤公司所屬的堆高機在貨櫃裝卸作業時不慎相撞，其中1部裝載的貨櫃翻滾落地，櫃內高粱酒重摔破裂，酒液四處溢流，在作業碼頭出現積「酒」景況，一時酒香四溢，讓現場和聞訊趕到的碼頭人員，搖頭嘆道實在有夠「可惜」，也有人說：「連土地公也要喝，可見這批酒特香!」

縣港務處棧埠課長張修正說明，這起料羅港未曾發生過的離奇「車禍」，翁姓貨主原託運甫自市面收購的端午節家戶配售酒，數量共7棧板336打，損害賠償責任由港勤公司與託運業者協調解決。

港勤公司則表示，目前仍在清算估損中，初估約1／3破裂，損失逾50萬元，但不會超過100萬元。由於現場路面破裂凹陷，車輛經過顛簸難行，甚至掉落載運的貨物，業者也抱怨這起意外事故與路面不平有關。

縣港務處強調，碼頭作業攸關人、貨安全，將針對港勤業者反映，盡快舖整機、車通行路面，也會要求相關業者檢討改善，協力提高作業妥善率。

(中時 )