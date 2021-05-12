今年1月至今全台共出現50例本土個案，根據疾管署公布的「本土病例地圖分布」，這些確診案例集中在台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等4縣市，其中以桃園市31例確診最多；而宜蘭縣則因為昨天暴增5例確診，導致警戒燈號直接由綠色轉變為紅色。

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」中顯示，宜蘭市昨天一口氣暴增5例確診，因此警戒燈號直接「由綠轉紅」，而台北市也增至5例確診，警戒燈號也「由橘轉紅」，其他同樣是紅色警戒燈號的縣市為桃園市31例和新北市9例，其餘縣市則都是綠色燈號。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增7例本土個案，其中5例為宜蘭羅東銀河遊藝場的群聚感染事件，目前感染源不明，因此警戒燈號由綠轉紅；今又傳出宜蘭某國小生疑似確診，因此宜蘭縣衛生局緊急通知2年級某個班級全班停課，不過詳情仍需等待指揮中心說明為準。

台灣新冠肺炎疫情升溫，今各地傳出多起疑似確診的消息，像是基隆婦女、宜蘭小學生等，隨後又傳出基隆巿全巿大消毒、宜蕑某國小停課的防疫措施，雖詳情仍待確認，但也讓許多民眾看得膽顫心驚。

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(中時新聞網)