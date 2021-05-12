「雞排妹」鄭家純日前開直播和網紅陳沂正面對嗆，對方拿她為了賣潤滑液所拍的照片猛攻，直指她走光露出肛門，酸她是「黑菊姐」，鄭家純則解釋那是尾椎陰影，直說：「到底她自己的是多大多黑，才會把那塊陰影認為是露肛門？」引來網上兩方論戰，而鄭家純早在去年底就曾自曝大方讓「妹妹」給一人看，兩人上演「妹妹大會師」，主因讓人意想不到。

網紅小A辣去年10月花了45萬到泰國執行變性手術，希望圓夢從生理上變成真正的女人，後來她上鄭家純的網路節目《深夜保健室》，大方秀出手術後的私處照片給鄭家純看，透露私處是用腸子改造而成，形狀很美，自封是「妹妹界的和牛」，鄭家純在節目上看了照片後，兩人更在後台上演番外篇，一起對著鏡子親眼欣賞彼此下體。

小A辣分享和鄭家純妹妹大會師，讚對方是極品。（圖／翻攝自ala780705 IG）

鄭家純當時讚小A辣的手術做得很棒，「錄完節目後，我揪她到更衣室，坐在椅子上張開腿面對鏡子，各個細節真的一模一樣。她說醫生是一刀一刀切雕加上精密縫合，真的是精緻到，沒有人能看出不是天生的」，當時她坦言自己也是第一次做這件事，連跟女生閨密都不一定會做到如此「坦誠相見」，並表示看過小A辣的「新妹妹」後，鑑定「真的美」，而小A辣也讚鄭家純「真的精品鮑啊！」

鄭家純坦言第一次跟別的女生坦誠相見。（圖／翻攝自鄭家純臉書、ili.cheng IG）

鄭家純說，這樣的舉動並不是節目內容需要，「純粹是基於尊重與公平，她大方跟我分享我想看的私密處，我也回禮分享，讓她多看到A片以外的女體，實際對照更證明她的醫生做得太棒了。再次感謝A辣願意上節目分享。」而網友回應：「小A辣，你知道台灣有多少男生想要取得你的記憶嗎？？」、「其實我昨天也在場，我感受到的是『真』，真性情，兩個女人分享私密，一個不藏私，一個不占便宜」、「她真的超有勇氣的，欣賞妳的做法」、「她（小A辣）還要承受外界異樣眼光，這確實很不容易」。

(中時新聞網)