台灣疫情升溫引爆台股恐慌性殺盤，盤中一度重挫1417點，創史上盤中最大跌點。（郭吉銓攝）

台灣疫情升溫引爆台股恐慌性殺盤，盤中一度重挫1417點，創史上盤中最大跌點，股民哀鴻遍野。（郭吉銓攝）

盤中重挫差點差不住，好在台積電買盤進場拉回，終場指數下跌680點，收在1萬5902點。(郭吉銓攝)

終場指數下跌680點，收在1萬5902點，失守萬六關卡，但勉強守住半年線1萬5566點。（郭吉銓攝）

不少股民哀鴻遍野。（郭吉銓攝）

不少股民哀鴻遍野。（郭吉銓攝）

台股12日盤中創下史上最大跌點，引爆融資多殺多，更爆出近兆元成交量，「512股災」已來臨，不僅上市櫃公司難逃賣壓大舉出籠，興櫃市場也慘淪陷。截至目前，興櫃已有41檔跌幅逾一成，大幅超越11日收盤的4檔，且目前逾200檔呈現下跌態勢，等同於逾八成興櫃股臉綠。

興櫃證券商德信殺聲最猛烈，盤中跌幅高達20.5％、功率半導體晶片設計公司力士也大跌19.1％，同樣也是近兩成之跌幅。後續還有華德動能、尚化、有量、奇鈦科、擎力、葳天、智微、晶瑞光、燁聯、秀育等，跌幅接逾一成五，無論有題材利多加持、基本面亮眼，全都「照殺不誤」。

不過，在興櫃市場一片綠油油之際，生技股、遠距概念股出現與上市櫃相同，於股災中樂當資金避風港。昱厚生技單日已大漲51.46％，近乎逼近興櫃熔斷標準，最高更衝上88元歷史天價，其餘生計股包括金萬林、普生、博錸也同步大漲四成以上，漲幅前16大均由生技股包辦。此外，具備遠距商機的興櫃股王綠界科技，也逆勢抗跌，盤中小漲2.31％，

(工商 )