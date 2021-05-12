新園火燒車意外，肇事駕駛疑為通緝犯。(警方提供)

新園火燒車意外，肇事駕駛疑為通緝犯。(警方提供)

東港警方12日凌晨4時14分接獲民眾報案，新園鄉興安路88號前發生交通事故，2部車輛同時起火燃燒，後經消防人員到場撲滅火勢，於6時30分經鳳屏公務段工程車到場清除路面排除道路障礙。

警方前往現場發現疑似為24歲林姓男子駕自小客車，由新園往東港方向行駛，追撞前方由69歲沈姓男子駕駛的自用小貨車，導致2部車輛同時起火燃燒，員警到場時自小客車駕駛已徒步逃逸，另沈男自行脫離，輕微灼傷意識清晰、尚能行動，由消防隊送往東港安泰醫院就醫，酒測值為0。

經查逃逸林男居住屏東市，3月31日遭新北地檢發布詐欺通緝，另所駕駛自小客車為失竊車輛，所有人為林男妻子徐女，車輛在3月25日於高雄市鳳山警分局報失竊案，警方已調閱附近路口監視器，釐清肇事原因，另成立專案小組正積極查緝林男到案。

警方同時呼籲，民眾、駕駛車輛應保持安全距離，勿超速、勿任意變換車道，行經路口請減速慢行、注意左右來車，並遵守號誌，以維用路人安全。

(中時 )