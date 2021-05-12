今有平面媒體報導，地方傳出有病患疑似在雙和醫院急診室確診；同時間新北市政府宣布，市長侯友宜將在下午2時30分召開新冠疫情防疫應變會議，讓人懷疑新北市是否又新增確診者？對此新北市府發言人蔣志薇回應，待中央疫情指揮中心下午2點開完記者會，新北將視情況接續宣布新北最新防疫措施。

國內昨一口氣增加7例本土確診案例，分佈新北和宜蘭，新北市長侯友宜今上午宣布擴大消毒三重、五股、中和與永和4地，讓人聯想是否與疫情擴大有關。不過侯受訪表示，這次因應二級警戒，希望擴大清消，讓民眾在防疫上提前部署。

新北市府今中午臨時新增市長行程，預計下午2點召開府內的閉門應變會議，2點半召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議會後記者會。

對於臨時舉辦記者會，是否因新北市又新增確診者？蔣志薇表示，待中央疫情指揮中心2點公布完最新疫情狀況，新北市府將接續公布防疫措施的最新SOP，重跑一遍疫情升級的所有流程。

(中時 )