台灣面臨56年來最大缺水危機，水資源循環再利用成為高度關注議題，工研院研發的「高效率水處理循環利用技術」，目前已協助國內半導體、面板等上百家業者工業廢水處理再利用，也助桃園北區水資源回收中心進行民生汙水處理，平均每日處理5萬噸汙水。

工研院材化所所長李宗銘指出，全球暖化與氣候變遷影響下，澇旱不均將成常態化，在民生與工業用水不足情況下，必須以廢水回收或海水淡化來補足，水科技團隊累積超過25年經驗，研發高效率水處理循環利用技術，可提供高品質再生水資源。

這項技術包含多性生物擔體(BioNET) 、流體化床結晶（FBC）、厭氧流化床（AFB）、薄膜蒸餾及電透析（EDR）等，可根據不同使用情境，提供客製化的水處理技術。

李宗銘指高科技產業對製程用水的水質要求極高，尤其半導體廠用水水質更是嚴苛，高效率回收前處理及後處理技術最為關鍵，目前已和環工業者合作建置南科再生水廠，預計每日可提供約2萬噸再生水，供半導體廠商製程用水使用。

另外，協助國內面板大廠將製程用水回收處理再利用，使每日約1萬8千噸用水全部回到廠內使用，相當於9.5個標準游泳池用水量，使製程廢水零排放，讓水質淨化與水回收再升級。

工研院並以多孔性生物擔體（BioNET）專利技術，在高雄鳳山打造10座生物濾池，協助東港溪原水前處理，去除氨氮及有機物質，使鳳山水庫水質大為改善，經處理後的水質可符合飲用水水源水質標準，每日供水量約20到30萬噸。。

「工研院的水處理技術更揚名海外！」李宗銘說，印尼製鞋廠、馬來西亞化工廠、新加坡半導體廠，都可看到工研院水處理技術的蹤影。

(中時 )