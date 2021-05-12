因應台灣疫情升溫、確診數增加，中職配合中央防疫，決定今日起至6月8日都採閉門打，不開放觀眾進場，防疫措施回到去年季初時的閉門政策，而閉門打這段期間，5隊共有8大主題日，其中味全龍「龍象大戰」、樂天桃猿「動紫趴」都是年度大型主題日，如今票已開賣又要辦理退票，大受影響。

本周中職有味全龍在天母主場與中信兄弟合作的「龍象大戰」主題日，預售票銷售一空，原本昨日要重賣並下修到只賣5000張門票(50%)，如今只能延後舉行。此外統一獅也有「廟宇季有球必應」主題日，首度融合台南府城文化的廟宇季，球場外已經布置好宮廟風，也只能擇日再辦。

樂天桃猿5月21至23日的動紫趴是年度盛事，找來伍佰、藍又時、趙傳、滅火器、高爾宣、萬芳、小男孩樂團等眾星雲集，這也是樂天最熱銷的主題日，目前宣布延後舉辦。樂天領隊浦韋青表示，「遵照中職規定，目前是朝向延期的方式去應變，去年其實也沒有舉行動紫趴，最後是改為分散到不同周，在賽事結束後舉行表演活動。」

此外富邦悍將5月22日至23日有「XVIII悍將中學」、6月5日「Let's GO」主題日；中信兄5月29日至30日有「扭蛋情人」；樂天桃猿5月30日「達人趴」；味全龍6月5日、6日有「戀愛畢業季」，這段期間內各隊共有8大主題日，只能擇日再辦。

(中時 )