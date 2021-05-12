512國際護節，竹北市東元綜合醫院為感謝全體護理師對醫療工作的奉獻，舉辦系列感恩活動，院長黃忠山特別感謝第一線照護病人的護理師，並鼓勵護理師要適時排解壓力，豐富自我，維持良好的身心平衡，照顧好自己，才能照顧好病人。

東元綜合醫院今年有4位護理師榮獲「新竹縣護理師護士公會優良護理人員」，分別是社區健康中心護理組長魏名彗、門診護理師田淑芳、內科病房護理師江伊婷及成人加護病房護理品質組長蕭采婷。

魏名彗說，從臨床來到社區健康中心擔任防癌天使，起初推廣免費癌篩，民眾篩檢意願低，常常備感挫折，但因為我們的「雞婆」及堅持，讓民眾及早篩檢出癌症，及早治療而痊癒保命，回過頭感謝我們，是一種無法言喻的工作價值。

長期投入醫事人員培訓的江伊婷，不藏私傳授多年臨床護理專業和溝通技巧給後進學妹，她坦言臨床工作難免會遇到倦怠期，但只要看到病人康復出院，或是家屬真誠的感謝，就會立刻恢復滿滿動力！

東元醫院護理部主任彭淑媛說，東元是竹苗地區重度級急救責任醫院，同時是新竹縣自費新冠疫苗專責醫院，不論在緊急救命時刻，或是疫情期間的防疫工作，全體護理師都為維護全民健康而努力，看到病人或家屬欣慰的臉龐，就能讓護理人員瞬間充滿能量。

東元醫院的護理人員面對疫情堅守岡位，並利用溫馨短片和翻唱「聽護理師的話」，以輕鬆的形式叮嚀大家，防疫期間不可掉以輕心，務必配合專業醫護人員做好防疫工作與自身健康保護。

(中時 )