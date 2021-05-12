法國恐怖攻擊事件頻傳，數千名法國軍人9日發表公開信，指控法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對伊斯蘭主義「妥協」，恐讓法國陷入「內戰」。

法國恐怖攻擊事件頻傳，數千名法國軍人9日發表公開信，指控法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對伊斯蘭主義「妥協」，恐讓法國陷入「內戰」。

綜合歐盟媒體「POLITICO Europe」、英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，法國右翼週刊「現今價值」（Valeurs Actuelles）網站9日晚間出現一篇法國軍人的公開信，指控法國總統馬克宏對伊斯蘭主義讓步，讓法國瀕臨內戰。

公開信指出，他們談論的是法國的生存，指出軍人們獻出生命，催毀馬克宏在法國土地上讓步的伊斯蘭主義，他們指控對部份宗教團體而言，「法國只不過是諷刺、蔑視、憎恨的對象」，「如果內戰爆發，軍隊將在自己的土地上維持秩序，法國境內正在醞釀內戰，而您非常清楚。」

這封致馬克宏及內閣的公開信署名為軍隊中的年輕世代，自稱曾駐紮阿富汗、馬利、中非共和國，並且參與過2015年一連串聖戰攻擊後發起的境內安全行動，報導指出，這封信獲得約2,000名法國士兵連署，此外信函也獲得16萬民眾連署。

事實上，20名法國退休將領4月也在「現今價值」刊登公開信，警告法國政府對伊斯蘭主義的寬鬆政策將「引爆」內戰，宣稱他們的立場在軍隊裡受到廣泛支持，並且準備好支持關注國家安全的政治人物。

這兩封公開信讓法國政府相當反彈，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）10日回應指出公開信根本是浪費時間，也沒有提出任何解決辦法，強調政府正在努力對抗伊斯蘭主義，並沒有放任滋長。

此外這些士兵匿名發布公開信批評政府，也被軍方高層痛批沒種，「軍人不會躲藏做這些事，這些人匿名，這是勇氣的表現嗎？」高階軍官強調軍隊對民選總統絕對忠誠，向投書的士兵喊話「不滿可以自己離開。」

法國境內恐怖攻擊不斷，去年歷史老師帕第（Samuel Paty）因在課堂上向學生展示先知穆罕默德的諷刺漫畫，竟遭分離主義份子斬首喪命，上個月激進份子刺殺一名法國警察。

(中時新聞網)