美國達到群體免疫可能性低。（圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播）

新冠肺炎在全球越燒越烈，台灣也進入社區感染，台大公衛學者示警，美國近日疫苗接種率雖然提升，但面對變種病毒「更喜歡」年輕人，但年輕人疫苗遲疑度卻更高，且變種病毒讓疫苗效益變差，導致要達到群體免疫力目標更難，至少要八成人口打疫苗才夠，提醒台灣如今面臨變異株壓境，更要嚴格執行居檢，加上能有效阻斷社區第二波傳播鏈的公衛措施，例如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙與校友專家，今天透過直播說明全球疫情科學新知。陳秀熙表示，全球確診數將邁入一億六千萬大關，公衛學者王威淳表示，變異株已嚴重威脅亞洲，日本的英國株明顯增多。

公衛學者林庭瑀分析美國疫情表示，美國因為疫苗至少一劑施打率為46％，接種率高，因此本周疫情明顯趨緩，多數地區已解封。但是進一步分析發現年輕人確診、以及重症人數明顯增加，這和變種病毒有關，變種病毒造成疫苗原本的效益打折，且傳播速度更快。

陳秀熙表示，以美國人確診規模來看，自然免疫加上疫苗免疫，其實已經快要達到60％的群體免疫，但遲遲達不到的主因，就是因為變種病毒的改變，以及疫苗遲疑的問題，遲疑狀況最嚴重的年齡層為25-39歲。因此，原本預估群體免疫原本只要達到60~70％就可以，現在必須要上升到80~90％，也就是至少要有八到九成的人口接種疫苗或有自然免疫，才能阻擋疫情繼續蔓延。

學者也分析印度疫情嚴峻六大因素，值得台灣引以為鑒。王威淳表示，印度現在單日染疫人數就高達45萬，疫情嚴重失控，背後主要有六大因素。首先是2021年初因為疫情趨緩而鬆懈防疫，開始大規模聚會和旅行、解除公衛防疫措施。二則對於疫情再起沒有應變措施，三則新型變種病毒肆虐，侵襲30到50歲年輕人，傳染力和重症率都提高，且病毒核酸檢測有偽陰性。四是病毒核酸檢測量不足，。五是醫療系統嚴重超負荷，床位、氧氣量、火葬場都不足，最後第六個是疫苗供應量也嚴重不足。。

陳秀熙表示，加拿大研究已證實英國變異株導致住院及住加護病房比率上升兩成至三成，且確診者年輕化，若年輕人疫苗遲疑較嚴重，將導致疫情升溫、住院重症人數增加、醫療崩潰等惡性循環，這已經在印度發生。如果接種疫苗，至少可減少重症，病人在家自行隔離即可恢復，有助保全醫療量能。

陳秀熙表示，台灣過去守得住社區，是因嚴格落實居家檢疫，成功避免個案混入族群，現面臨變異株壓境，更要嚴格執行居檢，加上能有效阻斷社區第二波傳播鏈的公衛措施，例如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。

(中時 )