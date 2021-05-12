第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行，今(12日)公布入圍名單，邀請楊乃文、蘇明淵、米莎、戴曉君、CNCS（Chick en Chicks）擔任揭獎嘉賓，本屆國語歌王歌后大熱門，外界都看好田馥甄（Hebe）、萬芳、孫盛希、吳青峰、瘦子、林俊傑等人入圍，不過現在疫情警戒標準已升至第二級，頒獎典禮會不會受到影響，也是關注焦點。

昨因中央流行疫情指揮中心宣布將疫情警戒升級到第二級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，不少演唱會與藝文活動紛紛宣布取消，原定下月26日舉行的金曲獎頒獎典禮是否因此有變動，令外界好奇。此外，文化部影視及流行音樂產業局先前宣布今年起將更改部分獎項名稱，「最佳音樂錄影帶獎」更名為「最佳MV獎」，國語專輯獎、最佳國語男歌手獎、最佳華語女歌手獎則改名為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

第32屆金曲獎入圍公布記者會遵守防疫指示戴口罩，台下採梅花座。（圖／GMA 金曲YouTube官方頻道畫面）

【LIVE直播】第32屆流行音樂金曲獎入圍名單公布記者會｜2021.05.12

第32屆金曲獎主視覺組圖。（圖／台視提供）

羅大佑獲得今年金曲特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

第32屆金曲獎流行音樂類入圍名單

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：萬芳﹚

伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：瘦子E.SO﹚

若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯;?te 壞特﹚

在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

maava / 擁抱 / Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

因為你 所以我《因為你 所以我(Because Of You)》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：五月天﹚

刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

■ 最佳華語專輯獎

給你們 Dear All／何樂音樂有限公司﹙演唱者：萬芳﹚

出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希 Shi Shi﹚

無人知曉／何樂音樂有限公司﹙演唱者：田馥甄﹚

家常音樂／任性的人工作室﹙演唱者：杜振熙﹚

Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：韋禮安﹚

十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：李泉﹚

■ 最佳台語專輯獎

拾歌／何樂音樂有限公司﹙演唱者：許富凱﹚

自本／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯﹚

有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：青虫 aoi﹚

共你惜惜／時代創藝企業有限公司﹙演唱者：浩子﹚

赤跤紳士／三十而立有限公司﹙演唱者：嬉班子樂團﹚

上半場／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：張涵雅﹚

■ 最佳客語專輯獎

Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司﹙演唱者：Siau-lu Khah-lah（少女卡拉）﹚

那三年／威德文化有限公司﹙演唱者：謝宇威﹚

到底／三十而立有限公司﹙演唱者：春麵樂隊﹚

當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司﹙演唱者：羅文裕﹚

阿民／科科農場股份有限公司﹙演唱者：九連真人﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

達卡鬧 / 流浪的Naluwan／好的創藝工作室﹙演唱者：達卡鬧﹚

得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會﹙演唱者：謝永泉﹚

《žž》／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：žž瑋琪﹚

海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司﹙演唱者：漂流出口﹚

■ 最佳MV獎

飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司﹙導演：章郡﹚

莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司﹙導演：廖珮妤;唐治中﹚

舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司﹙導演：葉依柔﹚

家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室﹙導演：王宗欣﹚

夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司﹙導演：曾婉遒﹚

Candlelight (feat. OHHYUK)《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司﹙導演：DQM﹚

直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司﹙導演：黃婕妤﹚

一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司﹙導演：陳奕仁﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

曹雅雯;鍾興民／鹹汫《自本》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯﹚

HUSH／安和《面面》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：蘇慧倫﹚

潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者：告五人﹚

桑布伊／maava / 擁抱 / Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

WeiBird 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：韋禮安﹚

艾怡良／我這個人《我這個人》／百代唱片股份有限公司﹙演唱者：艾怡良﹚

■ 最佳作詞人獎

黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：萬芳﹚

陳昱榕（瘦子E.SO）／伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：瘦子E.SO﹚

武雄／罔市只能回味《自本》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯﹚

小寒／倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》／華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者：林俊傑﹚

葛大為／無人知曉《無人知曉》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：田馥甄﹚

杜振熙／蜘蛛《家常音樂》／任性的人工作室﹙演唱者：杜振熙﹚

■ 最佳編曲人獎

黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：萬芳﹚

鍾興民／鹹汫《自本》／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯﹚

蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》／洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者：鄭興﹚

YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼 （Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》／愛貝克思股份有限公司﹙演唱者：呂薔Amuyi﹚

嘟嘟／Last Animals《Last Animals》／愛貝克思股份有限公司﹙演唱者：JADE﹚

大象體操／敬啟者《敬啟者》／合作藝文有限公司﹙演唱者：大象體操﹚

■ 最佳專輯製作人獎

黃韻玲／給你們 Dear All／何樂音樂有限公司﹙演唱者：萬芳﹚

張三;曹雅雯／自本／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：曹雅雯﹚

米奇林 MCKY;剃刀蔣 RAZOR;孫盛希 Shi Shi／出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：孫盛希 Shi Shi﹚

陳建騏／無人知曉／何樂音樂有限公司﹙演唱者：田馥甄﹚

曾仁義; 洪子龍; 桑布伊／得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室﹙演唱者：桑布伊﹚

李泉;嚴俊／十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：李泉﹚

■ 最佳單曲製作人獎

李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》／星娛音樂有限公司﹙演唱者：光良﹚

周杰倫／Mojito《Mojito》／杰威爾音樂有限公司﹙演唱者：周杰倫﹚

YELLOW黃宣;余佳倫／怪天氣《怪天氣》／否極泰來音樂股份有限公司﹙演唱者：YELLOW黃宣;9m88﹚

方大同／麵麵《宅這》／香港商賦音樂有限公司﹙演唱者：方大同﹚

黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

荒井十一／自洽《自洽》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：莫文蔚、郭一凡﹚

■ 最佳華語男歌手獎

瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅／滾石國際音樂股份有限公司

林俊傑／《倖存者 • 如你》雙EP／華納國際音樂股份有限公司

吳青峰／冊葉一：一與一／環球國際唱片股份有限公司

杜振熙／家常音樂／任性的人工作室

韋禮安／Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

李泉／十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

萬芳／給你們 Dear All／何樂音樂有限公司

巴奈／愛，不到／子皿有限公司

孫盛希 Shi Shi／出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司

蘇慧倫／面面／相信音樂國際股份有限公司

田馥甄／無人知曉／何樂音樂有限公司

譚維維／3811／海蝶音樂股份有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

許富凱／拾歌／何樂音樂有限公司

楊肅浩／噶瑪蘭的風吹／典選音樂事業股份有限公司

伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄／環球國際唱片股份有限公司

浩子／共你惜惜／時代創藝企業有限公司

荒山亮／等待好天／動脈音樂文化傳播有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

朱海君／夢見蘇西／豪聲唱片有限公司

曹雅雯／自本／滾石國際音樂股份有限公司

蔡家蓁／若是你 想欲了解我／時代創藝企業有限公司

黃妃／色違／米樂士娛樂股份有限公司

張涵雅／上半場／好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

曾仲瑋／O nga Onga／花聲藝術文化股份有限公司

謝宇威／那三年／威德文化有限公司

黃珮舒／出門看看／三川娛樂有限公司

春麵樂隊／到底／三十而立有限公司

羅文裕／當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

達卡鬧／達卡鬧 / 流浪的Naluwan／好的創藝工作室

桑布伊／得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室

Lowking姚宇謙／散步到地平線／好痛音樂事業有限公司

馬曉安／早安 mziboq su／動靜音樂製作股份有限公司

žž瑋琪／《žž》／那屋瓦文化有限公司

■ 最佳樂團獎

OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司

生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司

康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司

告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司

落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司

漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司

deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

■ 最佳演唱組合獎

守夜人 Night Keepers（秦旭章;楊其偉;林稚翎;蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司

追風少女FALI（鄧棋薰Yuli;林欣雲Kasang;林青雲Eng'mo）／追風少女迷你專輯 -玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司

張三李四（張三;吳迪;彭柏邑;楊顯斌;楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司

原子邦妮 Astro Bunny（Nu;查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司

尋人啟事（錢沛筠;錢姵文;呂佳諭;陳信迪;顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

■ 最佳新人獎

YELLOW／浮世擊／否極泰來音樂股份有限公司

熱寫生／豆皮少年／自由播種工作室

李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough／滾石國際音樂股份有限公司

青虫 aoi／有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司

理想混蛋／愚者／何樂音樂有限公司

李友廷／如果你也愛我就好了／華研國際音樂股份有限公司

?te／A Bedroom of One＇s Own／華風數位股份有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

行／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：魯千千﹚

KUNG"s vol.1／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：龔鈺祺﹚

流光傳奇／山下民謠有限公司﹙演奏者：异境樂團﹚

機械步伐／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：TTechmak﹚

派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：五香放克樂團﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

吳政君／流光傳奇／山下民謠有限公司﹙演奏者：异境樂團﹚

傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者：傅麥特﹚

侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶／天空之城音樂製作有限公司﹙演奏者：侯志堅;陳主惠;魏廣晧﹚

謝燕輝;張德明／派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：五香放克樂團﹚

hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切／派樂黛唱片有限公司﹙演奏者：hirsk﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

魯千千／行《行》／好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者：魯千千﹚

顧忠山／清晰《清晰》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：顧忠山三重奏﹚

托比·麥／機械步伐《機械步伐》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：TTechmak﹚

謝燕輝;張德明／大理人家《派仔之遊》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：五香放克樂團﹚

謝燕輝;張德明／苦樂《派仔之遊》／環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者：五香放克樂團﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

楊士慶／愛，不到／子皿有限公司

羅文岑;林純用;李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司

劉悅德／無人知曉／何樂音樂有限公司

蕭青陽／ZETA／凡音文化有限公司

陳世川／得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室

聶永真;陳聖智（永真急制）／摩登原始人／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司

（主要錄音人員：陳文駿、陳振發、蔡周翰、劉阿洛、謝豐澤、鍾濰宇、陳祺龍、楊敏奇／主要混音人員：陳文駿、蔡周翰、單為明、魏瑋、周已敦、樊乃綱／主要母帶後製人員：Dave kutch）

畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司

（主要錄音人員：笛岡俊哉 AKNIT、Andy Baker、鍾承洋、蔡周翰、單為明、Koffkoff、馬丁、劉哲麟、劉詩偉／主要混音人員：笛岡俊哉 AKNIT、黃文萱、劉詩偉／主要母帶後製人員：笛岡俊哉 AKNIT、柯泯薰）

運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司

（主要錄音人員：葉育軒、蔡周翰、楊敏奇、錢煒安、沈冠霖／主要混音人員：黃文萱／主要母帶後製人員：Randy Merrill）

得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室

（主要錄音人員：鄭皓文 (專輯主要錄音)、王家棟 (專輯弦樂錄音)／主要混音人員：王俊傑、林正忠、黃俊憲、鄭皓文／主要母帶後製人員：Ted Jensen）

PORTAL／沐旦音樂工作室

（主要錄音人員：張家誠／主要混音人員：周已敦／主要母帶後製人員：Chris Gehringer）

■ 最佳演奏錄音專輯獎

無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：Clark Germain、Chris Bitoun、Vladimir Martinka／主要混音人員：Clark Germain／主要母帶後製人員：Chris Bellman）

Fly By Light／山下民謠有限公司

（主要錄音人員：錢煒安／主要混音人員：錢煒安／主要母帶後製人員：錢煒安）

行／好有感覺音樂事業有限公司

（主要錄音人員：艾力克斯・康瑞／主要混音人員：大衛・達爾靈頓／主要母帶後製人員：大衛・達爾靈頓）

清晰／環球國際唱片股份有限公司

（主要錄音人員：曾澤源、Damien Banzigou／主要混音人員：Damien Banzigou／主要母帶後製人員：Damien Banzigou）

派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司

（主要錄音人員：劉芒／主要混音人員：單為明／主要母帶後製人員：Waiting for 十一音樂advice）

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

羅大佑

(中時新聞網)