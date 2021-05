第32屆金曲獎頒獎典禮將於6月26日舉行,今(12日)公布入圍名單,邀請楊乃文、蘇明淵、米莎、戴曉君、CNCS(Chick en Chicks)擔任揭獎嘉賓,本屆國語歌王歌后大熱門,外界都看好田馥甄(Hebe)、萬芳、孫盛希、吳青峰、瘦子、林俊傑等人入圍,不過現在疫情警戒標準已升至第二級,頒獎典禮會不會受到影響,也是關注焦點。

昨因中央流行疫情指揮中心宣布將疫情警戒升級到第二級,原則上停辦室外500人以上,室內100人以上集會活動,不少演唱會與藝文活動紛紛宣布取消,原定下月26日舉行的金曲獎頒獎典禮是否因此有變動,令外界好奇。此外,文化部影視及流行音樂產業局先前宣布今年起將更改部分獎項名稱,「最佳音樂錄影帶獎」更名為「最佳MV獎」,國語專輯獎、最佳國語男歌手獎、最佳華語女歌手獎則改名為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

第32屆金曲獎入圍公布記者會遵守防疫指示戴口罩,台下採梅花座。(圖/GMA 金曲YouTube官方頻道畫面)

【LIVE直播】第32屆流行音樂金曲獎入圍名單公布記者會|2021.05.12

第32屆金曲獎主視覺組圖。(圖/台視提供)

羅大佑獲得今年金曲特別貢獻獎。(圖/中時資料照片)

第32屆金曲獎流行音樂類入圍名單

【演唱類】

【出版獎】

■ 年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■ 年度歌曲獎

阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:萬芳﹚

伯父《Outta Body靈魂出竅》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:瘦子E.SO﹚

若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯;?te 壞特﹚

在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:告五人﹚

maava / 擁抱 / Embrace《得力量 pulu’em》/卡達德邦文化工作室﹙演唱者:桑布伊﹚

因為你 所以我《因為你 所以我(Because Of You)》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:五月天﹚

刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》/添翼創越工作室﹙演唱者:盧廣仲﹚

■ 最佳華語專輯獎

給你們 Dear All/何樂音樂有限公司﹙演唱者:萬芳﹚

出沒地帶 (Where Is SHI?)/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:孫盛希 Shi Shi﹚

無人知曉/何樂音樂有限公司﹙演唱者:田馥甄﹚

家常音樂/任性的人工作室﹙演唱者:杜振熙﹚

Sounds of My Life/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:韋禮安﹚

十日彈/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:李泉﹚

■ 最佳台語專輯獎

拾歌/何樂音樂有限公司﹙演唱者:許富凱﹚

自本/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯﹚

有你的故事/洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者:青虫 aoi﹚

共你惜惜/時代創藝企業有限公司﹙演唱者:浩子﹚

赤跤紳士/三十而立有限公司﹙演唱者:嬉班子樂團﹚

上半場/好痛音樂事業有限公司﹙演唱者:張涵雅﹚

■ 最佳客語專輯獎

Khak-lah Thien-thoì(卡拉電台)/騷思股份有限公司﹙演唱者:Siau-lu Khah-lah(少女卡拉)﹚

那三年/威德文化有限公司﹙演唱者:謝宇威﹚

到底/三十而立有限公司﹙演唱者:春麵樂隊﹚

當太陽升起時/夢响當然音樂股份有限公司﹙演唱者:羅文裕﹚

阿民/科科農場股份有限公司﹙演唱者:九連真人﹚

■ 最佳原住民語專輯獎

達卡鬧 / 流浪的Naluwan/好的創藝工作室﹙演唱者:達卡鬧﹚

得力量 pulu’em/卡達德邦文化工作室﹙演唱者:桑布伊﹚

akokey 親愛的你好嗎/中華民國台灣原住民族文化發展協會﹙演唱者:謝永泉﹚

《žž》/那屋瓦文化有限公司﹙演唱者:žž瑋琪﹚

海女 Lady of the ocean/共勉之企業號有限公司﹙演唱者:漂流出口﹚

■ 最佳MV獎

飢餓時代《浮世擊》/否極泰來音樂股份有限公司﹙導演:章郡﹚

莫問-搖滾北管版《山川壯麗》/三川娛樂有限公司﹙導演:廖珮妤;唐治中﹚

舞女《Bedtime Story》/街聲股份有限公司﹙導演:葉依柔﹚

家常音樂《家常音樂》/任性的人工作室﹙導演:王宗欣﹚

夜遊神《阿民》/科科農場股份有限公司﹙導演:曾婉遒﹚

Candlelight (feat. OHHYUK)《SOFT STORM 柔性風暴》/夕陽音樂產業有限公司﹙導演:DQM﹚

直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》/華研國際音樂股份有限公司﹙導演:黃婕妤﹚

一一《無人知曉》/何樂音樂有限公司﹙導演:陳奕仁﹚

【個人獎】

■ 最佳作曲人獎

曹雅雯;鍾興民/鹹汫《自本》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯﹚

HUSH/安和《面面》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:蘇慧倫﹚

潘雲安/在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》/相信音樂國際股份有限公司﹙演唱者:告五人﹚

桑布伊/maava / 擁抱 / Embrace《得力量 pulu’em》/卡達德邦文化工作室﹙演唱者:桑布伊﹚

WeiBird 韋禮安/I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:韋禮安﹚

艾怡良/我這個人《我這個人》/百代唱片股份有限公司﹙演唱者:艾怡良﹚

■ 最佳作詞人獎

黃婷/阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:萬芳﹚

陳昱榕(瘦子E.SO)/伯父《Outta Body靈魂出竅》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:瘦子E.SO﹚

武雄/罔市只能回味《自本》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯﹚

小寒/倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》/華納國際音樂股份有限公司﹙演唱者:林俊傑﹚

葛大為/無人知曉《無人知曉》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:田馥甄﹚

杜振熙/蜘蛛《家常音樂》/任性的人工作室﹙演唱者:杜振熙﹚

■ 最佳編曲人獎

黃少雍/好風景 Dazzled《給你們 Dear All》/何樂音樂有限公司﹙演唱者:萬芳﹚

鍾興民/鹹汫《自本》/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯﹚

蔡侑良/戀物癖《眼淚博物館》/洗耳恭聽股份有限公司﹙演唱者:鄭興﹚

YELLOW黃宣/你是不是誤會什麼 (Miss understanding)《你是不是誤會什麼(Miss understanding)》/愛貝克思股份有限公司﹙演唱者:呂薔Amuyi﹚

嘟嘟/Last Animals《Last Animals》/愛貝克思股份有限公司﹙演唱者:JADE﹚

大象體操/敬啟者《敬啟者》/合作藝文有限公司﹙演唱者:大象體操﹚

■ 最佳專輯製作人獎

黃韻玲/給你們 Dear All/何樂音樂有限公司﹙演唱者:萬芳﹚

張三;曹雅雯/自本/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:曹雅雯﹚

米奇林 MCKY;剃刀蔣 RAZOR;孫盛希 Shi Shi/出沒地帶 (Where Is SHI?)/滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者:孫盛希 Shi Shi﹚

陳建騏/無人知曉/何樂音樂有限公司﹙演唱者:田馥甄﹚

曾仁義; 洪子龍; 桑布伊/得力量 pulu’em/卡達德邦文化工作室﹙演唱者:桑布伊﹚

李泉;嚴俊/十日彈/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:李泉﹚

■ 最佳單曲製作人獎

李欣芸/爛天氣《絕類 UNIQUE》/星娛音樂有限公司﹙演唱者:光良﹚

周杰倫/Mojito《Mojito》/杰威爾音樂有限公司﹙演唱者:周杰倫﹚

YELLOW黃宣;余佳倫/怪天氣《怪天氣》/否極泰來音樂股份有限公司﹙演唱者:YELLOW黃宣;9m88﹚

方大同/麵麵《宅這》/香港商賦音樂有限公司﹙演唱者:方大同﹚

黃雨勳/刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》/添翼創越工作室﹙演唱者:盧廣仲﹚

荒井十一/自洽《自洽》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者:莫文蔚、郭一凡﹚

■ 最佳華語男歌手獎

瘦子E.SO/Outta Body靈魂出竅/滾石國際音樂股份有限公司

林俊傑/《倖存者 • 如你》雙EP/華納國際音樂股份有限公司

吳青峰/冊葉一:一與一/環球國際唱片股份有限公司

杜振熙/家常音樂/任性的人工作室

韋禮安/Sounds of My Life/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

李泉/十日彈/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎

萬芳/給你們 Dear All/何樂音樂有限公司

巴奈/愛,不到/子皿有限公司

孫盛希 Shi Shi/出沒地帶 (Where Is SHI?)/滾石國際音樂股份有限公司

蘇慧倫/面面/相信音樂國際股份有限公司

田馥甄/無人知曉/何樂音樂有限公司

譚維維/3811/海蝶音樂股份有限公司

■ 最佳台語男歌手獎

許富凱/拾歌/何樂音樂有限公司

楊肅浩/噶瑪蘭的風吹/典選音樂事業股份有限公司

伍佰/伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄/環球國際唱片股份有限公司

浩子/共你惜惜/時代創藝企業有限公司

荒山亮/等待好天/動脈音樂文化傳播有限公司

■ 最佳台語女歌手獎

朱海君/夢見蘇西/豪聲唱片有限公司

曹雅雯/自本/滾石國際音樂股份有限公司

蔡家蓁/若是你 想欲了解我/時代創藝企業有限公司

黃妃/色違/米樂士娛樂股份有限公司

張涵雅/上半場/好痛音樂事業有限公司

■ 最佳客語歌手獎

曾仲瑋/O nga Onga/花聲藝術文化股份有限公司

謝宇威/那三年/威德文化有限公司

黃珮舒/出門看看/三川娛樂有限公司

春麵樂隊/到底/三十而立有限公司

羅文裕/當太陽升起時/夢响當然音樂股份有限公司

■ 最佳原住民語歌手獎

達卡鬧/達卡鬧 / 流浪的Naluwan/好的創藝工作室

桑布伊/得力量 pulu’em/卡達德邦文化工作室

Lowking姚宇謙/散步到地平線/好痛音樂事業有限公司

馬曉安/早安 mziboq su/動靜音樂製作股份有限公司

žž瑋琪/《žž》/那屋瓦文化有限公司

■ 最佳樂團獎

OVDS(Vocal | 楊孝君 Gioreno、Vocal | Kalis、Synth, Program | KITrust、Guitar | HANN、Drum | S.D、Visual | YShin)/黑的韌性 Black & Toughness/滾石國際音樂股份有限公司

生祥樂隊(林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕)/野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market/山下民謠有限公司

康士坦的變化球(吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅)/更迭/聲音的卡夫卡股份有限公司

告五人(潘雲安;犬青;林哲謙)/運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】/相信音樂國際股份有限公司

落日飛車 Sunset Rollercoaster(曾國宏 Tseng Kuo Hung;陳弘禮 Chen Hung Li;羅尊龍 Lo Tsun Lung;王少軒 Wang Shao Hsuan;黃浩庭 Huang Hao Ting)/SOFT STORM 柔性風暴/夕陽音樂產業有限公司

漂流出口(Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken)/海女 Lady of the ocean/共勉之企業號有限公司

deca joins(主唱、吉他)/鳥鳥鳥 Bird and Reflections/滾石國際音樂股份有限公司

■ 最佳演唱組合獎

守夜人 Night Keepers(秦旭章;楊其偉;林稚翎;蔡佳穎)/使者/何樂音樂有限公司

追風少女FALI(鄧棋薰Yuli;林欣雲Kasang;林青雲Eng'mo)/追風少女迷你專輯 -玖貳玖/典選音樂事業股份有限公司

張三李四(張三;吳迪;彭柏邑;楊顯斌;楊曼寧)/Seen it all?/滾石國際音樂股份有限公司

原子邦妮 Astro Bunny(Nu;查查)/樂遊原/滾石國際音樂股份有限公司

尋人啟事(錢沛筠;錢姵文;呂佳諭;陳信迪;顏立東)/Dear Adult/尋人啟事樂團工作室

■ 最佳新人獎

YELLOW/浮世擊/否極泰來音樂股份有限公司

熱寫生/豆皮少年/自由播種工作室

李浩瑋 Howard Lee/Diamond In The Rough/滾石國際音樂股份有限公司

青虫 aoi/有你的故事/洗耳恭聽股份有限公司

理想混蛋/愚者/何樂音樂有限公司

李友廷/如果你也愛我就好了/華研國際音樂股份有限公司

?te/A Bedroom of One's Own/華風數位股份有限公司

【演奏類】

【出版獎】

■ 演奏類最佳專輯獎

行/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:魯千千﹚

KUNG"s vol.1/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:龔鈺祺﹚

流光傳奇/山下民謠有限公司﹙演奏者:异境樂團﹚

機械步伐/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:TTechmak﹚

派仔之遊/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:五香放克樂團﹚

【個人獎】

■ 演奏類最佳專輯製作人獎

吳政君/流光傳奇/山下民謠有限公司﹙演奏者:异境樂團﹚

傅麥特/Don’t Get Too Comfortable不要過太爽/亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演奏者:傅麥特﹚

侯志堅/《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶/天空之城音樂製作有限公司﹙演奏者:侯志堅;陳主惠;魏廣晧﹚

謝燕輝;張德明/派仔之遊/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:五香放克樂團﹚

hirsk/noista/gia 噪噪噪噪切/派樂黛唱片有限公司﹙演奏者:hirsk﹚

■ 演奏類最佳作曲人獎

魯千千/行《行》/好有感覺音樂事業有限公司﹙演奏者:魯千千﹚

顧忠山/清晰《清晰》/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:顧忠山三重奏﹚

托比·麥/機械步伐《機械步伐》/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:TTechmak﹚

謝燕輝;張德明/大理人家《派仔之遊》/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:五香放克樂團﹚

謝燕輝;張德明/苦樂《派仔之遊》/環球國際唱片股份有限公司﹙演奏者:五香放克樂團﹚

【技術類】

【個人獎】

■ 最佳裝幀設計獎

楊士慶/愛,不到/子皿有限公司

羅文岑;林純用;李根政/野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market/山下民謠有限公司

劉悅德/無人知曉/何樂音樂有限公司

蕭青陽/ZETA/凡音文化有限公司

陳世川/得力量 pulu’em/卡達德邦文化工作室

聶永真;陳聖智(永真急制)/摩登原始人/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

【出版獎】

■ 最佳演唱錄音專輯獎

出沒地帶 (Where Is SHI?)/滾石國際音樂股份有限公司

(主要錄音人員:陳文駿、陳振發、蔡周翰、劉阿洛、謝豐澤、鍾濰宇、陳祺龍、楊敏奇/主要混音人員:陳文駿、蔡周翰、單為明、魏瑋、周已敦、樊乃綱/主要母帶後製人員:Dave kutch)

畫話 Drawing Dialogue/洗耳恭聽股份有限公司

(主要錄音人員:笛岡俊哉 AKNIT、Andy Baker、鍾承洋、蔡周翰、單為明、Koffkoff、馬丁、劉哲麟、劉詩偉/主要混音人員:笛岡俊哉 AKNIT、黃文萱、劉詩偉/主要母帶後製人員:笛岡俊哉 AKNIT、柯泯薰)

運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】/相信音樂國際股份有限公司

(主要錄音人員:葉育軒、蔡周翰、楊敏奇、錢煒安、沈冠霖/主要混音人員:黃文萱/主要母帶後製人員:Randy Merrill)

得力量 pulu’em/卡達德邦文化工作室

(主要錄音人員:鄭皓文 (專輯主要錄音)、王家棟 (專輯弦樂錄音)/主要混音人員:王俊傑、林正忠、黃俊憲、鄭皓文/主要母帶後製人員:Ted Jensen)

PORTAL/沐旦音樂工作室

(主要錄音人員:張家誠/主要混音人員:周已敦/主要母帶後製人員:Chris Gehringer)

■ 最佳演奏錄音專輯獎

無盡的旅程/好有感覺音樂事業有限公司

(主要錄音人員:Clark Germain、Chris Bitoun、Vladimir Martinka/主要混音人員:Clark Germain/主要母帶後製人員:Chris Bellman)

Fly By Light/山下民謠有限公司

(主要錄音人員:錢煒安/主要混音人員:錢煒安/主要母帶後製人員:錢煒安)

行/好有感覺音樂事業有限公司

(主要錄音人員:艾力克斯・康瑞/主要混音人員:大衛・達爾靈頓/主要母帶後製人員:大衛・達爾靈頓)

清晰/環球國際唱片股份有限公司

(主要錄音人員:曾澤源、Damien Banzigou/主要混音人員:Damien Banzigou/主要母帶後製人員:Damien Banzigou)

派仔之遊/環球國際唱片股份有限公司

(主要錄音人員:劉芒/主要混音人員:單為明/主要母帶後製人員:Waiting for 十一音樂advice)

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

羅大佑

