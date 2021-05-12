最新產業數據顯示，因為最近在中國爆發一連串負面消息，美國電動車大廠特斯拉在中國的銷售表現受到打擊。

根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association）最新發布的數據，這家電動車產業龍頭4月份在中國銷售量不到26,000輛，較3月大減27%。於此同時，蔚來、小鵬和理想汽車等中國電動車製造商，4月的本地銷售量都有所增溫。

在上個月上海所舉辦的中國最大車展上，一名車主爬上Model 3展示車，抗議特斯拉電動車煞車失靈的新聞，引發高度關注。中國的五大監管機關也已經對上海製造的Model 3品質提出質疑。另有報導指出，中國軍方禁止特斯拉電動車進入軍營，並指控特斯拉車內配備的相機可能用於間諜活動。特斯拉執行長馬斯克已經否認該指控。

Wedbush Securities科技股分析師Dan Ives表示，特斯拉4月的銷量較3月下滑是預期中的事，只是沒想到跌到這種程度。中國是特斯拉多頭行情的關鍵，這樣的銷售數字顯示所有4月發生的問題都已產生影響。

特斯拉周二股價收跌1.9%，為617.20美元。除了中國的銷售大幅放緩之外，路透社的報導亦造成衝擊。報導指出，消息人士透露，考量美中貿易戰的不確定性，特斯拉已經暫停購地擴建上海工廠、將之打造為全球出口中心的計畫。

特斯拉尚未對4月中國銷售下滑或暫停上海擴廠計畫的消息發表評論。

(時報資訊)