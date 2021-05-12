如果封城怎麼封？ 侯友宜親揭超嚴格辦法

疫情持續延燒，目前是二級警戒，新北市長侯友宜表示已做好三級警戒準備，若疫情擴大「該封城就會封城」。根據新北市去年兵棋推演情況，新北若進入封城階段，管制14天是最基本狀況，加上要有7天零確診，共計21天的外出限制，若疫情無法快速紓緩，封鎖甚至長達1個月。

去年兵推假設擴大管制，除工作需要、民生購物與醫療需求外，原則上不得外出，一般人每人每周依身分證尾碼分流外出購物3次。另公車 、捷運等大眾運輸工具，公車將會減少25％班次，台鐵、高鐵是一般民眾不得搭乘，僅開放必要工作者搭乘，一般民眾外出需步行、騎腳踏車、機車和開車前往。違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

且新北只開放賣場、市場等民生必要場所，外送業者、百貨公司、 KTV等非必要場所不開放；醫療部分，不但有民眾就醫重症、輕症分流，衛生局也規畫相關醫療網等。

社區感染大爆發！ 侯友宜：新北封城該做就做

(中時 )