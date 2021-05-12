台股今（12日）一度重挫逾1400點，寫下史上最大跌點，引起網友熱議台股究竟發生什麼事，有網友點出殺盤2大原因，指出本土疫情瞬間爆發，散戶奔逃人踩人，加上融資比例過高，崩盤速度也更快，同時受美股不穩定、通膨疑慮增加等外在因素影響，台股受到嚴重衝擊。

台股昨就出現652點跌幅，今再出現雪崩式賣壓，盤中一度挫逾1400點，跌幅近8%，網友在PTT論壇上以「不能理解賣壓從何而來」發文，引起網友們熱議。

網友紛紛留言表示，「散戶人踩人、融資斷頭，當然下去」、「融資那麼高，漲跌更劇烈」、「漲多就有潛藏賣壓，破線時就有中長期多單停利」、「融資斷頭，現股多頭看到這畫面當然也跑」、「股市就很神經質阿，任何風吹草動都會影響股價」、「通膨疑慮也是原因，美股沒回穩，台股很難好」。

儘管如此，股版名人「鬆哥」分享操盤心法，鼓勵散戶恐慌時先思考看看，買股票的理由是否還存在，「不在就砍，還在就放，股價就像狗一樣，主人健在，不管狗跑到哪最後還會跑回來，但是炒作的個股、沒有殖利率本益比支撐的股票，就要自己思考。」

對此，網友留言「疫情擴大，台積電的晶片又不會變垃圾沒人要，是在怕什麼」、「這種情況反而應該買績優股，特價時段」、「可以先撿點金融」、「冷靜！好股別錯殺！慢慢撿便宜」、「台積電送分題，越跌越買，分批建倉」、「趁現在把好股買起來」等看法。

(中時新聞網)