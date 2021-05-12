國內疫情若升為三級，學校會停課嗎？教育部次長蔡清華今天表示，疫情三級是禁止一般聚會，但學校學生位置固定、也是實名制，因此不會停課。但若疫情提升到四級要不要全面停課，則會遵照疫情中心的指示。

立法院教育及文化委員會今天審議《學校衛生法》及《國民教育法》修正案，不過多位立委詢問教育部關於疫情升級的學校應變做法。

國民黨立委李德維質詢指出，國內疫情一旦提升到三級，依規定室內5人、室外10人以上的聚會必須停止。按此標準，學校不是就要停課了？

國民黨立委楊瓊瓔表示，昨天確診的人中，有一個是10多歲，她推測應該是學生，不知教育部有沒有掌握其足跡？如果沒有，那要趕快進行，以避免病毒在校園散開。

教育部次長蔡清華回應，不知10多歲確診者是否為學生，因此未掌握其足跡，但教育部會進一步去瞭解。若疫情提升為三級，一般聚會被禁止，但學校學生都是實名制及固定位置，因此不受影響，所以不會停課。

疫情一旦再度惡化而提升至四級，是不是就要全國停課了呢？蔡清華說，一旦提升到四級，學校是否全面停課，會遵照指揮中心的指示。不過，去年5月、今年1月都做過遠距教學的演練，一旦真的要全面停課，遠距教學可以隨時上場，讓學生學習不中斷。

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(中時 )