美國總統拜登於4月30日上任滿100天，中研院歐美所研究員林正義認為，美國對台政策雛形已經逐漸浮現，即是拒絕戰略的立場明確，更加確認要維持「戰略模糊」的政策。

中央研究院歐美研究所近日舉辦「拜登新政百日觀察座談會」。座談會籌辦人、中研院歐美所副研究員吳建輝於會中表示，拜登政府上任後強調「美國回來了」，美國重拾在世界衛生組織的參與，提倡疫苗外交，美日高峰會以及七大工業國高峰會上關注台海議題，均反映了此一政策方針。顯見拜登政府外交政策與台灣息息相關。

林正義則認為，除了中國大陸，許多國家對拜登的政策幾乎都是正面的。拜登則把中國大陸當成特別挑戰，而目前美中關係維持「三個C」，其中包含合作（cooperation）、競爭（competition）與避免對抗（confrontation）。

林正義指出，從台灣角度來看，戰略明確對台灣利益比較高，但是台灣態度不重要，因為台灣沒有積極向美國清楚表示美方應該要採取戰略明確的立場。如此一來，台灣應該可以說服美國維持戰略模糊的政策，但是也要有強化軍事行動的能力，或許可以把潛在傷害降到最低。

中研院歐美所兼任研究員裘兆琳說，拜登政府在預防戰爭的戰略非常清晰。過去一百多天任期中，中國大陸在他上任2天後就繼續軍事武力展示。很多人說拜登追隨川普作法，但卻沒有人問為什麼中國大陸繼續戰狼外交，這是因跟果的關係。若中國大陸在拜登就任初期有不同表現，那美國的相對因應措施就會有所不同。

裘兆琳指出，拜登看到中國大陸繼續在台海、南海等地有一連串武力展示，才因此跟進。因為拜登要清晰地告訴對方：「你若發動戰爭，我們準備好了」，而因應的最好準備方式是「你做什麼我們就做什麼」，因此美國也給台灣充足的武器。但這並不是兩岸武器競賽，而是讓台灣有足以嚇阻中國大陸對台動武的條件。台灣要向全球展現自己的戰略清晰，應積極表態自我防備的決心。

「戰略可以模糊、但戰術必須清晰」，前國防部部長蔡明憲表示，美國即便採取戰略模糊，但有必要時仍需展現實力，不要讓中國大陸有誤判的空間。

蔡明憲認為，兩岸過去40年解放軍的戰機極少越過台海中線，如今卻變成常態，戰略模糊或許能讓中國大陸維持一時的韜光養晦，但最後恐將養虎為患。

蔡明憲指出，台灣要增加國防預算、強化自我防衛能力。對中國大陸展示尋求和平的時候，也要做好隨時反擊的準備。美國近年來積極對台軍售（硬體），但也要加強軟體的合作。此外，台美國安會以及軍機軍艦應可以直接通訊、分享情報，作為台海危機的處理機制。台美日的軍艦也應進一步合作。

(旺報 )