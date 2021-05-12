台南市每年平均有40萬件交通違規檢舉案件，約需動用50名警力專責處理。市議員趙昆原、曾信凱、盧崑福12日要求市府應制定一套合情合理的檢舉機制，不要讓「檢舉魔人」濫用公部門的資源。警察局指出，交通執法以惡性違規為優先取締對象，輕微違規無論員警執法或民眾檢舉都以勸導為原則。市長黃偉哲認為，如果市府「放得比較輕」，擔心公務人員涉及瀆職，他會跟警政署反映做全國統一解釋。

趙昆原質詢黃偉哲說，檢舉達人猖狂，許多民眾只是下車買一杯20元的飲料，卻被罰900元，叫民眾情何以堪？高雄市日前宣布除在消防栓、交叉路口10公尺、公車站牌及並排停車，其他違停行為若情節輕微符合勸導規定者傾向免予舉發；高雄敢將此一議題搬上檯面談，要守護市民的荷包，「高雄市長可以這麼做，我不好意思問您要不要連任？」

曾信凱也認為，檢舉達人沒有經過交通訓練與教育，交通警察要考試才能執法，現在很多檢舉達人已經成為「檢舉魔人」，採針對性、報復性檢舉；員警每天都在看影帶開罰單，讓警察基層同仁淪為魔人的打手；但如果警察只勸導沒開單，恐怕會被罵包庇，希望市府制定合理的檢舉制度，讓台南回歸正常。

盧崑福強調，檢舉並非不好，但要適當性，否則就是浪費政府資源與警力。

警察局長方仰寧指出，去年台南市有40萬件交通檢舉案件，經交大及各分局仔細審查後，共開出28萬張罰單，有3成不符合規定或有爭議，多數是檢舉人不具名、違規事項認定不符。

方仰寧還說，交通執法以惡性交通違規為優先取締對象，像：超速、闖紅燈、酒駕、並排停車、佔用車道違停等；對於輕微違規，只要「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條內規範的項目，不論是員警執法還是民眾檢舉，都以勸導為原則；至於高雄市有無其他特殊相關的做法，會後將與高雄市警局聯繫了解。

至於處理交通檢舉案是否排擠警力影響治安能量？警方也會參考其他縣市的作法，研議僱用交通助理人員專責協助處理民眾檢舉交通違規案，以減輕員警的負擔。

黃偉哲也認為，鑑於檢舉達人的案件數約有4成，如果市府「放得比較輕」，他擔心員警會涉及瀆職，他將向警政署反映進行全國統一的解釋。

(中時 )