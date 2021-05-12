澎湃新聞12日報導，被指大肆收錢斂財、分管電力、核電的大陸國家能源局前黨組成員、副局長劉寶華涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，由山東檢察機關審查起訴。日前，山東省青島市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉寶華作出逮捕決定。據不完全統計，劉寶華已是2013年以來，第9個因貪腐遭法辦的該局司處級以上官員，其中包括兩名局長。

大陸中央紀委國家監委網站去年10月17日發布劉寶華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

澎湃新聞報導，57歲的劉寶華當時被查十分突然，因之前兩天前的10月15日，劉寶華還在河北張家口市調研電力央企的儲能示範專案。

簡歷顯示，劉寶華深耕能源系統35年以上。從1984年1月參加工作至1998年7月，他在水利電力部、能源部、電力部等單位工作；1998年7月至2003年3月，任國家經貿委電力司經濟運營處處長、助理巡視員；2003年3月至2013年3月，任國家電監會市場監管部副主任、主任。

2013年的國務院機構改革中，原國家能源局和原國家電力監管委員會的職責整合，重新組建了新的國家能源局，電監會不再保留。劉寶華是年6月出任新的國家能源局市場監管司司長（正司局長級），2014年5月調任核電司司長。2017年8月起，升任國家能源局黨組成員、副局長。

澎湃新聞報導，作為國家能源局副局長之一，劉寶華在任上負責分管電力司、核電司、市場監管司、電力安全監管司、派出能源監管機構、中國核電發展中心、大壩安全監察中心、電力可靠性管理和工程品質監督中心。

今年4月21日，中央紀委國家監委網站又發布，對劉寶華嚴重違紀違法問題立案審查調查，做出開除黨職、公職等「雙開」處分。

經查，劉寶華喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受禮品禮金；組織觀念淡薄，不如實報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟活動，大肆收錢斂財；利用職務便利在公司經營、項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

劉寶華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉寶華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得。

(中時 )