疫情升級，且接連傳出社區感染，各地方政府已經緊急召開防疫會議，衛福部長陳時中也警告可能會進入第三級防疫措施。面對疫情的警急升溫，國民黨前副祕書長蔡正元指責行政院長蘇貞昌、陳時中防疫不力，要求蔡英文總統召開緊急國安會議、採購大陸疫苗。

蔡正元今早在臉書發文指出，台灣疫情不斷升級，新北市已經開始考慮必要時的封城措施。這波疫情升級已造成股市崩跌，未來還會讓原本好好的經濟重傷。疫情升級的原因很多，包括華航破口、海關未全面篩檢、上次桃園醫院也未全民篩檢、篩檢劑遭政客壟斷導致數量不足、價格昂貴；陳時中、范雲的失誤更是首當其沖。

他說，范雲是民進黨不分區立委，替華航關說鬆綁疫檢管控措施，陳時中接受關說同意鬆綁，造成華航破口，牽連清真寺聚會。陳時中未能及時大幅度篩檢，讓基隆、宜蘭都冒出確診案例。現在大錯已造成，亡羊補牢希望還來得及，辦法只有一個，蔡英文總統親自承擔、召開緊急國安會議，準備迎戰更嚴重的局面。緊急採購疫苗和篩檢劑是當前最重大的國安問題，不能再讓蘇貞昌和陳時中耽誤了。

蔡正元強調，目前也只有大陸還有存貨，就找陸委會主委邱太三姿態軟一點去商量。參不參加WHA大會，都沒有缺少疫苗和篩檢劑重要要不然叫駐美代表蕭美琴去跟美國要，不能只會要萊豬，不會要疫苗和篩檢劑。愛台灣不能只在嘴巴上，該低頭做人的時候，還是得低頭，不要走上印度莫迪的錯誤道路。

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(中時 )