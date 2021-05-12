台股盤中逾4成、711檔上市櫃跌停 13:032021/05/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股加權指數盤中一度大跌1,418點跌幅8.55％，櫃買指數跌勢稍小，跌幅約6.76％，盤中集中市場及櫃買市場各有約423檔及289檔個股跌停，合計達711檔，占上市櫃家數的四成。 台股漲跌幅自104年6月1日起，由7％放寬為10％，台股今天盤中跌幅一度達到8.55％，創下開放近6年來最大單日跌幅，預期融資餘額將大幅退散，個股融資追繳壓力再度浮現。 疫情告急 破百檔跌停 疫情升溫 台股暴跌逾1300點 (工商 ) #盤中 #台股 #四成 #跌停 #台股盤中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》疫情拉警報 台股嚇跌600點、萬六不保 11:092021/05/12 財經 台股雪崩式殺盤 潰堤2大原因曝光 13:122021/05/12 財經 通膨隱憂引發美股下挫 台股早盤下跌近200點 09:232021/05/12 財經 A股早盤開低走高 11:162021/05/12 財經 《台北股市》台股跌超1400點 史上最鉅 12:342021/05/12 財經 台股巨量長黑 台幣重貶1.36角 04:102021/05/12 財經焦點 511股災爆量8,118億 重挫652點 市值蒸發1.99兆 04:102021/05/12 財經要聞 台股單日狂殺逾1400點 網驚：去年3月股災重演 11:182021/05/12 財經 台股恐慌性下跌 金管會、國安基金信心喊話 04:102021/05/12 產業特刊 《台北股市》MSCI半年調 台股成分股增1減2、中小型增29減3 07:452021/05/12 財經 台積電驚見518元 市值從高點回落蒸發4.17兆元 12:412021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 疫情爆了 台股史上最慘崩盤 這17檔竟飆漲停 - 財經 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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