台股加權指數盤中一度大跌1,418點跌幅8.55％，櫃買指數跌勢稍小，跌幅約6.76％，盤中集中市場及櫃買市場各有約423檔及289檔個股跌停，合計達711檔，占上市櫃家數的四成。

台股漲跌幅自104年6月1日起，由7％放寬為10％，台股今天盤中跌幅一度達到8.55％，創下開放近6年來最大單日跌幅，預期融資餘額將大幅退散，個股融資追繳壓力再度浮現。

(工商 )