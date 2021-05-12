黃暐瀚臉書PO出聽眾送給他的一封信跟一整本手抄的心經。(取自黃暐瀚臉書)

資深媒體人黃暐瀚的70歲母親，日前遭酒駕美髮師開賓士撞斃，事發至今，他始終低調與家人處理母親後事，今(12日)在臉書PO文提到，有一名聽眾專程到靈堂上香致意，並給了他一封信跟一本手抄的「心經」，還寫下他常說的一句話，「言我所信、無所畏懼」，讓他眼眶突然一陣濕；雖在守喪期間，黃更心繫疫情，不忘叮嚀大家記得戴緊口罩、勤洗手、噴酒精。

黃暐瀚12日在臉書分享，一輩子做好一件事情 就是功德，今天一如往常，天亮出門、搭高鐵南下台中陪伴媽媽，剛剛正在給媽媽燒香、整理擦拭桌面的時候，一名從未見過的男子上前致意並說，「暐瀚哥，我是你的聽眾，來給伯母上香」；上香結束，聽眾給了黃暐瀚一個牛皮紙袋，裡頭有一封信，跟一整本手抄的「心經」，更寫下他常說的一句話，「言我所信、無所畏懼」，此時他的眼眶突然一陣濕。

黃暐瀚表示，「這段時間以來，有太多太多，我根本不認識的聽眾、觀眾、網友，主動來給我母親上香。謝謝大家給我的鼓勵，我很堅強，一切都好，請大家不用掛念」。雖然守喪，黃暐瀚說，都有持續關注新聞，這兩天疫情又起，不容小覷，請大家記得戴緊口罩、勤洗手、噴酒精，自己常說，「一輩子做好一件事情，就是功德」，「防疫」就是眼前，每一位台灣人，都應該做好的事，一起努力，千萬不得大意。

最後，黃暐瀚更喊話，「希望疫情，快點過去，台灣加油！」這篇貼文曝光一小時的時間，已有1.8萬名網友按讚，不少網友感動地留言表示，「黃暐瀚加油，化悲憤為力量，整理好再出發」、「看了眼淚都飆出來了，這才是台灣最美的風景」、「善的力量永遠與您同行」、「加油，您的堅強將是我們的表率，期待您早日回到工作岡位，繼續為民發聲」、「好漂亮的字啊，信的內容更是讓人感動」。

(中時新聞網)