台股暴跌失速列車狂奔，盤中一度重挫超過1400點，近期霸佔成交值前兩名的長榮、陽明因為跌停鎖死，成交值大減，把今天的成交值寶座讓給台積電，至於目前成交量超過60萬張的中鋼，則滑落至第四名，第五名則為聯發科。
台股昨日重挫652點之後，今日在傳出警戒可能升級到第三級後，多方信心崩盤，尤其在9點46分到11點02分，在76分內，台股指數急殺930點，向來擔綱「護國艦隊」的貨櫃三雄也不得大盤賣壓，入摩效應也無處施展，盤中不到11點就倒地不起。
長榮今天爆出43萬張成交量、陽明今天也有36萬張，分居成交值第2、3名，第1名則由台積電拿回，目前交易量11.3萬張。中鋼稍早跌停，在12點後打開，目前衝上65.6萬張的大量，居成交值第4，成交值持續累積，聯發科則為成交值第5。
券商主管表示，長榮、陽明向來居成交值第1、2名，不僅人氣匯聚，更是當沖客首選，但航海王今天倒地不起，等於今天提前玩完、沒什麼戰力了，將導致成交值大幅萎縮，目前都有超過8萬張的賣單未消化，鋼鐵人還在跟跌停價奮鬥中。
(中時 )
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